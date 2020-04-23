غسان غانم.. عراب “البريدج” الأردنية ورئيسا شرفيا للاتحاد الآسيوي

عمان – الغد – المهندس غسان غانم من شخصيات الوطن البارزة؛ سواء على مستوى المناصب الوظيفية الرسمية التي تقلدها قبل تقاعده؛ أو على مستوى المناصب الإدارية الرياضية التي ما يزال يشغلها في الوقت الراهن.

وعلى المستويين؛ كان المهندس غانم شخصية معطاءة بصمت إلى أبعد الحدود؛ دون تكلف أو إدعاء؛ فنال احترام وتقدير كل من عمل معه أو تحت أمرته؛ أو عرفه على المستوى الشخصي.

ونال م.غسان غانم؛ وسام الحسين للتميز، نظير جهوده وعطائه في الدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين) التي استضافها الأردن في العام 1999، حيث تسلم م.غانم الوسام آنذاك من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ويحمل المهندس غانم؛ شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية (انشاءات خاصة) من جامعة عين شمس في العام 1969 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى؛ وقد دخل الجامعة وعمره 15 عاما؛ وتخرج منها وعمره 20 عاما.

ويترأس م.غانم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للبريدج؛ وذلك منذ تأسيس الاتحاد للمرة الأولى في العام 1999؛ وهو عضو مؤسس لجمعية البريدج الأردنية ثم رئيسا لها من العام 1995 ولغاية العام 2000؛ وقام بتعليم العشرات من الطلاب ممارسة رياضة البريدج؛ كما أنه عضو مؤسس للاتحاد العربي وأمين للسر منذ تأسيسه العام 1995؛ ورئيس للاتحاد الآسيوي للبريدج لدورتين؛ ثم رئيس شرفي للاتحاد مدى الحياة، تقديرا لخدماته لهذه الرياضة على المستوى الآسيوي؛ وعضو في لجنة الناشئين في الاتحاد الدولي البريدج.

بدأ المهندس غسان غانم نشاطه الرياضي في كرة السلة وكرة الطاولة في المرحلة الاعدادية ضمن فرق مدرسة اليرموك في غزة العام 1960؛ وفريق كرة السلة لمدرسة فلسطين الثانوية العام 1962؛

وفي المرحلة الجامعية؛ مثل فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية ما بين عامي 1964-1969؛ ومثل الجامعة كذلك في لعبة البريدج العام 1971؛ ومثل الجامعات المصرية أكثر من مرة في مرحلة دراسته الجامعية.

وكلاعب في هذه الرياضة الذهنية المميزة؛ مثل م. غانم الأردن في العديد من التظاهرات العربية والأقليمية والدولية؛ منها بطولة آسيا وإفريقيا التي أقيمت عدة نسخ منها في كل من مصر 1989؛ والهند 1991؛ وموىبشيوس 1993؛ وفي الأردن عامي 1995؛ 2003؛ وبنغلاديش 2005؛ وكان ضمن أول فريق أردني يتأهل عن آسيا لبطولة العالم التي اقيمت في البرتغال العام 2005؛ وشارك في الدورة الرياضية العربية (دورة الحسين) في الأردن العام 1999.

وشارك م. غانم في عدة نسخ من (أولمبياد الشطرنج،)؛ والتي أقيمت في كل من اسطنبول 2004؛ وفي هولندا 2000؛ وفي اليونان 1996؛ وفي ايطاليا 1988؛ وفي أول أولمبياد للألعاب الذهنية في الصين 2008؛ وفي فرنسا 2012؛ وكان ضمن أول فريق مثل الأردن يتأهل عن آسيا الى بطولة العالم للبريدج في البرتغال 2005.

ومن إنجازاته كلاعب حقق المركز الأول في البطولة العربية للفرق في مصر 1995؛ وفي الأردن 2004؛ وحصل على المركز الأول لمسابقة الزوجي المختلط في مهرجان دمشق الدولي للبريدج؛ وفاز 3 مرات بلقب مسابقة الزوجي المفتوح في مهرجان عمان؛ ومثل فريق نادي السيارات المصري في الدوري المصري للبريدج 1985-1987.

وعلى مستوى الوظيفة الرسمية؛ تقلد م. غانم مناصب: الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة 2012 – 2019؛ وقبل ذلك نائبا للرئيس 2008– 2012؛ ومدير الانشاء لمشروع سرايا العقبة 2006- 2008؛ وعمل مديرا لدائرة الدراسات في أمانة عمان الكبرى من 1979 ولغاية 1982؛ ثم مديرا لدائرة التنمية والتخطيط في الأمانة ما بين عامي 1982-1984؛ ومديرا للأشغال العامة والشؤون البلدية ومديرا للتنظيم في سلطة منطقة العقبة الخاصة عند تأسيسها العام 2000.

وخلال تلك المراحل من وظيفته؛ قام بالتصميم والاشراف على العديد من المشاريع المختلفة في جميع المدن الأردنية؛ ومن أهم تلك المشاريع تطوير وانشاء منظومة الموانئ في العقبة؛ وتطوير

مطار الملك الحسين الدولي في العقبة؛ وتطوير البنى الأساسية لمنطقة العقبة الخاصة؛ وتطوير وانشاء البنى اللوجستية لمنطقة العقبة الخاصة. وتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت؛ وتطوير منتجع زرقاء ماعين؛ ومشروع التطوير الحضري الثاني في اقليم الوسط؛ وجامعة مؤتة / الجناح العسكري؛ وكلية الشرطة / ياجوز.

وعلى المستوى الأكاديمي؛ كان م. غانم أول عربي (غير مصري)؛ يتم تعيينه معيدا في جامعة عين شمس والجامعات المصرية وذلك العام 1969؛ حيث عمل مدرسا في كلية الهندسة بالجامعة منذ العام 1969 حتى العام 1975؛ وشارك في وضع عدد من مجلدات قانون البناء الوطني الأردني؛ ووضع مجلد (كود جمال المدينة).