غسان نقل يشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2020



عمان- شارك نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في المملكة، غسان إيليا نقل، في إحدى جلسات النسخة الثانية عشرة من أسبوع الريادة العالمي 2020، الذي ينظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتعميق دورها في دعم الاقتصاد، مع تسليط الضوء على تجارب وقصص نجاح أردنية، وذلك بمشاركة واسعة من منتسبي وممثلي مختلف القطاعات العامة والخاصة من أكثر من 170 دولة.

وهدف نقل خلال جلسته التي حضرها طلبة ماجستير ريادة الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بقيادة عضو مجلس كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في الجامعة، الدكتور بكر السرحان، إلى إلهام الطلبة وتحفيزهم، عبر تعريفهم بأهمية الابتكار في ريادة الأعمال، وقدرة الأفكار والأعمال الريادية على إرساء ركائز اقتصاد وطني متين لما لها من آثار في تنويع القطاعات الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة، مقدماً خلاصة خبرة المجموعة وخبرته الذاتية عبر استعراض مسيرة المجموعة وعملياتها واستراتيجياتها المبنية على فكر معاصر والتي أسهمت في تعزيز سمعتها بحيث أصبحت اليوم من المجموعات المرموقة إقليمياً وعالمياً.

واشتملت الجلسة ايضا على كلمة إرشادية تطرق نقل خلالها لأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رائد الأعمال والتي تساعد في النجاح، مركزّا على المهارات الواجب اكتسابها خاصة لدى الخريجين الجدد للتمكن من الدخول لسوق العمل بكفاءة والتي تشكل فعلياً ما نسبته 80 % مما تبحث عنه الشركات والمؤسسات، بما في ذلك مهارات التواصل والقيادة والإيجابية وروح الفريق والريادة الاجتماعية والحس بالمسؤولية الاجتماعية والذكاء العاطفي والشغف والانضباط والطموح.

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