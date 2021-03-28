غضب برتغالي لعدم احتساب هدف رونالدو أمام صربيا

لشبونة – انتقدت الصحف البرتغالية الصادرة أمس الأحد غياب الاستعانة بتقنية الفار في مباراة المنتخب أمام صربيا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، والتي انتهت بالتعادل (2-2) وبجدل واسع بعدما ألغى الحكم في الوقت الإضافي هدفا لكريستيانو رونالدو يبدو صحيحا.

وشاطرت الصحف حالة الغضب التي أظهرها أول من أمس مهاجم يوفنتوس الذي حصل على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على قرار الحكم وخلع شارة القيادة وألقى بها على الأرض بمجرد انطلاق الصافرة لإعلان نهاية اللقاء دون أن يتحدث مع أحد.

وبعنوان “عار”، افتتحت صحيفة “آ بولا” عددها الصادر أمس، وأكدت أن غياب الفار في بلغراد “منع انتصار المنتخب” البرتغالي، وعرضت في مربع صغير صورة للمدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش وهو يخرج الكرة التي سددها كريستيانو بعد أن تجاوزت بالفعل خط المرمى بوضوح.

وبنفس الصورة، اختارت صحيفة “أو جوجو” لصفحتها الرئيسية عنوان يحمل حنينا لاستخدام حكم الفيديو المساعد مثل “الفار ما أحلى الفار”، مبرزة أيضا تعليق مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس الذي أكد أنه “كان ينبغي الحفاظ على الصرامة والتركيز”.

كما تحدث، عبر مواقع التوصل الاجتماعي، نجم اللقاء كريستيانو الذي برر انفجاره في الغضب قائلا “أقدم وسأقدم دائما كل شيء من أجل بلدي، هذا لن يتغير أبدا. لكن هناك لحظات صعب التعامل معها، خصوصا عندما نرى أمة بأسرها تتعرض للأذى”.

وفرّطت البرتغال بتقدمها بهدفين نظيفين لمهاجمها ديوغو جوتا وخرجت بتعادل مخيب.

وتقدمت البرتغال بطلة أوروبا عبر رأسيتين لجوتا مهاجم ليفربول الانجليزي (11 و36) قبل أن يرد أصحاب الارض مع انطلاق الشوط الثاني عبر ألكسندر ميروفيتش (46) وفيليب كوستيتش (60).

وشهدت المباراة نهاية جدلية بعدما وصلت كرة طويلة خلف المدافعين من البديل نونو منديش إلى رونالدو داخل المنطقة، تابعها في الشباك قبل أن ينقذها متروفيتش في اللحظات الأخيرة (90+3)، وسط احتجاج صاخب من رونالدو باتجاه حكم الخط ما أدى الى تلقيه بطاقة صفراء.

وطالب رونالدو باحتساب الهدف حيث بدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى، إلا أن الحكم أبقى على قراره علمًا أن تكنولوجيا خط المرمى وحكم الفيديو المساعد “في ايه آر” غير معتمدين في التصفيات.

وقال المدرب فرناندو سانتوس الذي احتفل بمباراته رقم ألف في مسيرته التدريبية “لماذا سمحنا لصربيا بمعادلة النتيجة؟ ليس لديّ أي تفسير. لا يمكنني ايجاد أي تفسير. لقد درسنا صربيا وكنا ندرك ما بإمكانهم القيام به.. حذرت لاعبي فريقي بشأن ذلك”.

أما عن هدف رونالدو قال سانتوس “سجلنا هدفًا لم يتم احتسابه في حين أن الكرة دخلت. في مباراة من هذا المستوى، هذا أمر غير مسموح به”.

وكان بطل أوروبا استهل مشواره بفوز متواضع الأربعاء على ضيفته أذربجيان بنتيجة 1-0 بهدف عكسي، ليكمل بداية متواضعة لمشواره نحو نهائيات أول مونديال في دولة عربية وفي الشرق الاوسط. وتتصدر صربيا الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن البرتغال بعد فوزها في الجولة الاولى 3-2 على جمهورية ايرلندا التي منيت بخسارة ثانية تواليًا بسقوطها المفاجئ امام لوكسمبورغ بهدف دون رد.

وتحل البرتغال على لوكسمبورغ في 30 الشهر الحالي، فيما تحل صربيا على أذربيجان. -(وكالات)