غضب بعد مشاركة غواصين أردنيين بتنظيف شواطىء إيلات

أحمد الرواشدةَ

العقبة – اكد رئيس جمعية غوص العقبة خماش ياسين ان مجموعة من الغواصين الاردنيين في العقبة شاركوا في حملة تنظيف لشواطئ خليج العقبة بمدينة ايلات المحتلة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية والتوعوية وتطوير المنتج السياحي.

واشار ياسين في تصريحه لـ” الغد” ان جمعية “وي سي” الفرنسية المهتمة بالبيئة البحرية والغوص طلبوا من الجمعية المشاركة بتنظيف جوف خليج العقبة من خلال الغواصين الاردنيين والإسرائيليين والمصريين ولاحقا السعوديين وتمت الموافقة بهدف المحافظة على البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية وحماية للمرجان والمكونات البحرية في الخليج، مؤكداً ان عدة زيارات لكوادر الجمعية الفرنسية ممثلة برئيسها تمت الى العقبة واشراك الغواصين في دورات غوص خاصة بتنظيف البيئة البحرية.

وبين ياسين ان الجمعية خاطبت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل مشاركة غواصينا بحملات بيئية مشتركة بين غواصين ايلات والعقبة والسعودية ومصر كتنظيف خليج العقبة بيئيا، مشيرا ان السلطة استضافت 20 غواصا يمثلون جمعية “وي سي” في منطقة تالا بيه في احدى مراكز الغوص، بالمقابل تم ارسال اربعة من الغواصين الاردنيين الى ايلات للمشاركة في حملة النظافة والتي تقام كل عام وبمشاركة عدة دول من العالم بهدف تبادل الخبرات والحفاظ على البيئة.

واضاف ياسين انه ومنذ سنوات وجمعية الغوص في العقبة تتعامل مع مراكز غوص ايلات بغرض تجاري وترويج العقبة سياحياً ولا يوجد اي اغراض سياسية او ترويجية ونتعاون مع كل من يتعامل بالسياحة لمصلحة العقبة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تنظيف مجموعة الغوص الأردنية لتنظيف شواطىء إيلات، ما أثار موجة من الغضب.

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