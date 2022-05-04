غضب في الكويت بعد فرض مصر رسوم على دخولها

أثار قرار السلطات المصرية فرض رسوم دخول على الكويتيين إلى البلاد، موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، دفعت العديد من الكويتيين إلى مطالبة سلطات بلادهم بالمعاملة بالمثل.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت رسم دخول بقيمة 25 دولارا أميركيا، على كل كويتي يدخل مصر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القرار يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت، وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 آذار/ مارس 2021.

ورغم أن القرار قديم، لكن تمت إثارته مؤخرا، وذلك بعد تداول نشطاء صورا لرسم الدخول، ما أثار جدلا واسعا وعدة تساؤلات عن أسباب القرار، خصوصا وأن الكويت أعلنت الشهر الماضي عن حزمة استثمارات جديدة في مصر بمليارات الدولارات، لدعم الاقتصاد المصري.

من جهته، أكد النائب الكويتي حمد المطر على أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين، مضيفا: “سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/ سياحية/ تجارية/ زيارة)”.

النائب حمد المطر تعليقا على فرض مصر رسوم دخول 25 دولار على الكويتيين: سأتقدم باقتراح لفرض رسوم على من يريد دخول الكويت من المصريين كمعاملة بالمثل. pic.twitter.com/t772Qesi7C — المجلس (@Almajlliss) May 3, 2022

يذكر أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان وقطر منذ 2017، بواقع 25 دولارا من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة. (RT)