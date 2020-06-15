غلطة سراي يوضح تفاصيل إصابة حارسه موسليرا – بيان رسمي

اسطنبول – سيخضع الحارس الأوروغوياني، فرناندو موسليرا، صباح الثلاثاء لعملية جراحية في إحدى مستشفيات اسطنبول وذلك بعد تعرضه لكسر في القدم خلال مواجهة فريق تشايكور ريزه سبور مساء الأحد، وذلك حسبما أعلن ناديه غلطة سراي الاثنين.

وأشار النادي في بيان له: “العملية الجراحية التي سيخضع لها لاعبنا فرناندو موسليرا ستكون صباح الثلاثاء. اليوم تم تشخيص إصابته وتجهيزه للجراحة”.

وأضاف النادي أنه خلال فحص اللاعب لتشخيص إصابته تبين إصابته في الركبة بتمزق كلي تقريبا في الرباط الداخلي وتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي.

وأصيب الحارس صاحب الـ 33 عاما في بداية اللقاء -الذي انتهى بفوز ريزه سبور بهدفين نظيفين- إثر محاولة الحصول على كرة مشتركة كان يحاول مهاجم الخصم، اسماعيل ديوماندي، الحصول عليها أيضا.

وتلقى الحارس الأوروغوياني، الذي يلعب في صفوف جالاتا سراي منذ 9 أعوام، صباح اليوم العديد من رسائل الدعم من لاعبين كرة قدم وشخصيات عامة على حسابه بـ (إنستغرام). (إفي)