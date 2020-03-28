غموض يحيط بمستقبل المسابقات الأوروبية.. وإصابات كورونا الرياضية تصل إلى أستراليا

روما – أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشفيرين بأنه لا يدري متى يمكن معاودة الموسم القاري الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن اتحاده وضع “خطة أ، ب، أو ج” بحسب الظروف.

وقال تشفيرين في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لا ريبوبليكا” الايطالية ونشرتها أمس السبت “لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطة أ، ب أو ج: نحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الأندية، لدينا مجموعة عمل. يتعين علينا انتظار باقي القطاعات”.

ولدى سؤاله عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي أجاب تشفيرين “منتصف أيار (مايو)، في حزيران (يونيو) أو حتى في آخر حزيران (يونيو). ثم إذا لم نتوصل إلى ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح”.

وكشف “ثمة اقتراح يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق” لكنه أضاف “كوننا لا نعرف متى سينتهي الوباء، لا نستطيع وضع خطة نهائية”.

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة في اجتماع طارىء له الأسبوع الماضي قرارا بتأجيل كأس أوروبا 2020 إلى العام المقبل وتعليق جميع مسابقاته “حتى اشعار آخر”.

وتوقفت مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الدور ثمن النهائي، ودوري الأبطال للسيدات في ربع النهائي.

وتطرق المسؤول القاري إلى طلب بعض الأندية من لاعبيها تخفيض رواتبهم بسبب الأزمة الصحية المستجدة فقال بأن “لا وجود للأنانية” في هذا الوضع مؤكدا بأن “عددا كبيرا من اللاعبين وافقوا” على هذا الأمر.

وتابع “الأزمة تطال الأندية أيضا ولا شيء سيبقى ما في السابق بعد هذه السنة الرهيبة” مشيرا إلى إمكانية إحداث تعديلات على قوانين اللعب النظيف.

وأدلى تشيفرين الذي تولى رئاسة الاتحاد القاري في أيلول (سبتمبر) العام 2016 بتصريحات سياسية إلى الصحيفة الايطالية تتعلق بالاتحاد الأوروبي بقوله “لقد خاب ظني بالاتحاد الأوروبي. أوروبا غارقة تحت قوانين زائدة، منقسمة، ولهذا السبب فهي ضعيفة. لا وجود للتضامن وهو أمر محزن”.

غموض فرنسي

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت بأن لا أحد يستطيع التكهن بموعد معاودة النشاط في البطولات المحلية مؤكدا في الوقت ذاته بأنه “من المستحيل الانتهاء في 30 حزيران (يونيو)”.

جاء كلام لو غريت في حديث لوكالة فرانس برس غداة اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي نوقشت فيه بعض القرارات التي يمكن أن تتخذ بشكل سريع.

وقال لو غريت “كررت تأكيدي بأن أحدا لا يستطيع التكهن بالبرنامج. لا نستطيع معاودة المنافسات من دون الحصول على الضوء الأخضر من الدولة”.

وأضاف “لا نستطيع اتخاذ قرارات اليوم من نوع.. نريد معاودة النشاط في هذا الموعد أو ذاك، أو سننهي الدوري في تموز (يوليو). هناك تمنيات بطبيعة الحال لكن لا شيء ملموسا، ليس من المنطقي التحدث في أي أمر اليوم”.

كشف “ثمة احتمالات لمعاودة المنافسات، 15 أيار (مايو) بالنسبة إلى البعض، الأول أو 15 حزيران (يونيو) بالنسبة إلى البعض الآخر. بعضهم يعتبر بأننا لن نكمل. يجب أن نتبه إلى ما نقوله والاستماع إلى تعليمات الحكومة. الهدف هو العودة بأسرع وقت ممكن لكن من دون تعريض صحة المتفرجين ولاعبينا للخطر”.

وعن انتهاء عقود بعض اللاعبين في نهاية حزيران (يونيو) وكيفية حل هذه المشكلة في حال استمر الدوري إلى ما بعد هذا التاريخ أجاب لو غريت “الفيفا والويفا ونحن مستعدون لتأخير هذا التاريخ واعتقد بأن فيليب بيا ممثل اللاعبين لا يعارض هذا الأمر. التضامن في كرة القدم موجود على الرغم من وجود استثنائين أو ثلاثة. لكننا ندرك اليوم بأن الانتهاء في 30 حزيران (يونيو) يبدو مستحيلا”.

“قرارات صعبة” أمام الكرة الإنجليزية

من جهتهم، يستعد مسؤولو الدوري الانجليزي لكرة القدم، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين الذين يحاولون إيجاد حلول لمعاودة النشاط المحلي، لاتخاذ “قرارات صعبة” وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

واجتمعت الجهات الثلاث أول من أمس الجمعة لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية في الوقت الذي تشهد البلاد حالة إغلاق تام واصدرت بيانا مشتركا قالت فيه “اجتمع ممثلون عن الدوري الانجليزي، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين أمس لمناقشة تزايد مخاطر مرض “كوفيد-19”.

وأضاف “اتفقت الجهات الثلاث بانه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة من اجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في انجلترا ووافقت على العمل سويا للتوصل إلى حلول مشتركة”.

وستجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة الأسبوع المقبل للمزيد من النقاش والتقدم بخطة موحدة.

وكان مسؤولو الكرة الانجليزية قرروا تمديد تعليق المباريات الاحترافية المحلية حتى 30 نيسان (ابريل) المقبل، وأضاف البيان الصادر أول من أمس “الدوريات لن تعاود حتى 30 نيسان (ابريل) على أقل تقدير. ستقوم بذلك عندما تسمح الظروف وتكون الأمور آمنة”.

وختم البيان “سنجري اجتماعات إضافية الأسبوع المقبل في محاولة للتقدم بخطة مشتركة لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها الدوريات، الأندية، اللاعبين والأنصار”.

الاتحاد الأوروغوياني يفرض بطالة جزئية

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أنه فرض بطالة جزئية على غالبية العاملين فيه من بينهم مدرب المنتخب الوطني أوسكار تاباريز جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروغوياني “وجدت اللجنة التنفيذية وبسبب الأزمة الصحية الحالية التي أدت إلى توقف جميع النشاطات، نفسها مجبرة على اتخاذ سلسلة من القرارات الصعبة بهدف حماية استمرار المؤسسة في المستقبل”.

وأضاف “أما أبرز الإجراءات المتخذة فهي وضع العاملين في البطالة والأمر يتعلق بالمهام الإدارية، المحاسبة، التحكيم، العاملين في المجمع الرياضي، الفنيين وقطاعات أخرى “ما يعني ان هذه الإجراءات تطال مدرب المنتخب الوطني أوسكار تاباريز.

وقرر الاتحاد أيضا تعليق “جميع العقود الخارجية في جميع الفئات”، في حين احتفظ بالخدمات “الضرورية من أجل الحاجات الأساسية للمؤسسة”.

وبحسب الصحف المحلية، فإن هذه الإجراءات ستطال قرابة 400 شخص.

وأشار الاتحاد بأنه “يعمل على الاستعداد لمعاودة النشاطات المحلية والدولية بأدنى الموارد”.

وتوقف النشاط الكروي في الأوروغواي في 13 آذار (مارس) “حتى إشعار آخر” في اليوم ذاته الذي شهد الكشف عن أربع إصابات بفيروس كورونا.

وبحسب الأرقام المعلنة أول من أمس الجمعة، تبين إصابة 274 شخصا بمرض “كوفيد-19” في الأوروغواي.

إصابة أولى بكورونا في الدوري الأسترالي

من ناحية ثانية، سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد الكشف عن نتيجة إيجابية أحد لاعبي نيوكاسل نتس أمس السبت.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب لكنه كان أحد أفراد فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين خلف أبواب موصدة قبل أن يتوقف الموسم بسبب مرض “كوفيد-19”.

وأصدر نيوكاسل نتس بيانا جاء فيه “يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعبا في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه إيجابية”.

وأضاف “اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حاليا في الحجر الصحي تماشيا مع البروتوكلات المرعية الإجراء في ولاية نيو ساوث ويلز”. وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.

كما تم تأكيد حالة أخرى تتعلق بأحد أفراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي الذي يشارك في الدوري الأسترالي. واستمر الدوري الأسترالي لكرة القدم الذي يضم 11 فريقا في نشاطه برغم فيروس كورونا قبل أن يتوقف خلال الأسبوع الحالي.

“فيفبرو” قلقة من تخفيض الأجور

إلى ذلك، أعربت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” أول من أمس الجمعة عن “قلقها” إزاء القرارات التي اتخذتها اندية أوروبية عدة من خلال وضع لاعبيها في البطالة او خفض رواتبهم من أجل تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن النقابة “نحن قلقون للغاية من قيام عدد من الأندية في أكثر من 12 دولة في وضع لاعبيها في البطالة أو تخفيض رواتبهم” داعية هذه الأندية التي تواجه “صعوبات مالية” إلى “التحدث إلى رابطاتها المحلية للبحث عن حلول متوازنة وعادلة”.

وقامت أندية أوروبية عدة مستغلة التشريعات الوطنية باتخاذ إجراءات بحق لاعبيها من أجل الحد من الخسائر التي تكبدتها جراء تعليق النشاط المحلي في القارة، والأمر يتعلق بنادي برشلونة الذي أعلن خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات.

وأوضح النادي المتوج بلقب “الليغا” في الموسمين الماضيين ومتصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27، انه “اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثاره (التوقف) والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة”.

وأفاد ان الإجراءات تشمل “خفض عدد أيام العمل، نظرا للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود”.

والأمر ينطبق على نادي هارتس الاسكتلندي الذي طلب من لاعبيه تخفيض 50 في المئة من اجورهم.

وفي ألمانيا، وافق لاعبو ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التخلي عن قسم من رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي يعانون منها جراء مرض “كوفيد-19”.

التأجيل يصيب كأس ألمانيا

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أول من أمس الجمعة تعليق مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا المقررتين أواخر نيسان (أبريل) المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني “من المتوقع أن يبقى الوضع على حاله وبالتالي لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها. التخطيط والاستعداد من الناحية الرياضية مستحيل بالنسبة إلى الأندية”.

وكان من المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أينتراخت فرانكفورت بطل نسخة العام 2018 في 21 نيسان (أبريل)، بينما تجمع المباراة الثانية بين باير ليفركوزن وساربروكن من الدرجة الرابعة في اليوم التالي. أما المباراة النهائية فمقررة في 23 أيار (مايو).

وكانت رابطة الدوري الألماني قد قررت منتصف الشهر الحالي تعليق نشاط الدرجات الثلاث الأولى حتى الثاني من نيسان (أبريل)، وأعلنت انها ستوصي بتمديد فترة التعليق حتى 30 من الشهر المذكور.

وناشدت الرابطة جميع الأندية عدم معاودة تدريباتها حتى منتصف نيسان (أبريل) على أقل تقدير من أجل ضمان مبدأ التكافؤ بينها، بحسب ما أعلنت الصحف المحلية الخميس.

ديبالا يتحدث عن معاناته

وفي إيطاليا، كشف نجم يوفنتوس، المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا معاناته من عوارض قوية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة اكثر من 9 آلاف شخص في إيطاليا.

وأعلن النجم الارجنتيني السبت الماضي إصابته بمرض “كوفيد-19” ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني من هذا الفيروس إلى جانب دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي.

وقال ديبالا (26 عاما) لشبكة “جي تي في” “أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت من عوارض قوية. خطيبتي أوريانا (ساباتيني) بدورها تخطت العوارض”.

وأضاف “قبل يومين، لم أكن في حالة جيدة، كنت أشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لأني عانيت من صعوبة في التنفس وبثقل جسدي وألم في عضلاتي”.

وأضاف “أما الآن، فأستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لأنني عندما حاولت ذلك في اليومين الأخيرين كنت أرتعش بشكل قوي”.

وسجل ديبالا 13 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بينها هدف في لقاء القمة ضد إنتر ميلان في آخر مباراة خاضها فريقه قبل تعليق الدوري المحلي في 8 آذار (مارس). ووصف ديبالا الهدف في مرمى انتر ميلان، أحد منافسي فريقه إلى جانب لاتسيو على لقب الدوري الإيطالي، بالقول “الهدف ضد انتر جعل مشاعري جياشة. (أرون) رامزي مرر لي كرة متقنة مثالية، من المؤسف عدم تواجد الجمهور في المدرجات” في تلك المباراة.

شفاء غوبير وميتشل

وننتقل إلى ملاعب السلة الأميركية، حيث أعلن نادي يوتا جاز الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن شفاء لاعبين في صفوفه اصيبا بفيروس كورونا من بينهم الفرنسي رودي غوبير الذي كان أول لاعب في الدوري يصاب بهذا المرض.

وأدت النتيجة الايجابية لفحص “كوفيد-19” الذي خضع له غوبير قبل انطلاق احدى المباريات في 11 آذار (مارس) في اوكلاهوما سيتي إلى تعليق مباريات الموسم قبل أن يصاب زميله دونوفان ميتشل بالمرض أيضا.

وخضع لاعبو وأفراد من الجهاز الفني ليوتا إلى حجر صحي على مدى 14 يوما ولن يشكلوا أي خطر على نقل العدوى إلى آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في يوتا أول من أمس الجمعة.

وسيستمر لاعبو يوتا جاز والجهاز الفني للفريق بممارسة سياسة التباعد الاجتماعي على ان يحدَوا من تواجدهم خارج منازلهم إلا للضرورة بحسب تعليمات الدوري الأميركي للمحترفين والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويأتي الكشف عن شفاء لاعبين من يوتا غداة الاعلان عن تعافي لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود من فيروس كورونا بعد ان جاءت نتيجته إيجابية في 15 آذار (مارس) ليصبح بالتالي أول النجوم المعروفين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتم الإعلان عن تعافيه من الإصابة بمرض “كوفيد-19” بحسب مصادر لم يسمها موقع “ذا أتلتيك” وقناة “إي إس بي إن”، بينما قال وكيل اللاعب، آدم بنساك، لصحيفة “ديترويت فري برس” أن وودز “يشعر بالشفاء والشفاء التام”.