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غنيمات: الحكومة تدرس تعيين خريجي الإعلام في “التربية” 📹

منذ 32 دقيقة
وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات

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عمان- الغد- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الحكومة، جمانة غنيمات، إن الحكومة تدرس جدياً تعيين خريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية في وزارة التربية والتعليم.

وأضافت، خلال لقاء حواري مع طلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك، أن الدراسة للتعيين جاءت لتدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس خلال العام المقبل.

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