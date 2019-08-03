غنيمات: الحكومة تدرس تعيين خريجي الإعلام في “التربية” 📹

عمان- الغد- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الحكومة، جمانة غنيمات، إن الحكومة تدرس جدياً تعيين خريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية في وزارة التربية والتعليم.

وأضافت، خلال لقاء حواري مع طلبة كلية الإعلام في جامعة اليرموك، أن الدراسة للتعيين جاءت لتدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس خلال العام المقبل.