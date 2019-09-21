غنيمات: الحوار ما يزال مفتوحا مع “المعلمين” وندعوهم لتعليق الإضراب – فيديو

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عمان – قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التقى اليوم السبت في وزارة التربية والتعليم، مديري التربية والتعليم، وبحث معهم الوضع في الميدان التربوي، واستمع منهم إلى الشكاوى التي تلقتها مديرياتهم من أولياء الأمور نتيجة انقطاع أبنائهم عن الدراسة.

وأضافت غنيمات في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع الفريق الحكومي المشكل لبحث ملف اضراب المعلمين، أن رئيس الوزراء وجه مديري التربية والتعليم لمتابعة أحوال الطلبة وتسهيل مهمة وصولهم للمدارس.

وفي رد الحكومة حول بيان نقابة المعلمين حول المقترح الذي قدمته الحكومة للنقابة الخميس الماضي، جددت غنيمات تاكيد الحكومة على انفتاحها على الحوار، وقالت ” ان قنوات الحوار ما تزال مفتوحة مع نقابة المعلمين، باعتباره السبيل للوصول إلى توافق حول مطالب المعلمين .

واضافت ان الحكومة ركزت وما تزال على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتحسين العملية التربوية، معتبرة أن هذه هي المبادئ الأساسية التي تنطلق منها الحكومة في مقترحها .

واكدت غنيمات، ان المقترح الحكومي، يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للمعلمين وتحسين العملية التربوبة ومخرجاتها.

وبينت إن الحكومة ما تزال منفتحة على الحوار مع النقابة باتجاه هذا المقترح

و مناقشة مختلف القضايا والتفاصيل التي يتحدث عنها مجلس النقابة، للوصل الى حلول تضمن وضع معيشي افضل للمعلمين وعملية تربوية افضل للطلبة.

وأشارت الى ان الحكومة تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة بينها وبين نقابة المعلمين، بما يضمن تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى المدارس، مؤكدة ان الأهم في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى المدارس.

كما اكدت غنيمات ان المقترح الحكومي ليس مبهما كما صرحت النقابة، وهو عرض سخي ومنح نقابة المعلمين مساحة كبيرة للخوض في العديد من القضايا التي تهم المعلم .

وقالت إن العرض الحكومي ، الذي ما زال قائمة و موجودا لدى نقابة المعلمين، يفتح الباب للحوار حول كل القضايا الإدارية والمالية وكل الملفات التي تتطلع إليها نقابة المعلمين، مؤكدة في هذا الإطار أن الحكومة تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة بينها وبين نقابة المعلمين، بما تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى المدارس.

وقالت غنيمات ان المبادرة تقوم ايضا على تشكيل فريق مشترك بين النقابة والحكومة، بحيث النقابة شريك في إيجاد التصور المطلوب نحو نموذج جديد في العلاقة يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتطوير العملية التعليمية.

و لفتت غنيمات إلى مطالب أولياء الأمور الموجة للحكومة لفتح المدارس وتعليق الاضراب لحين النظر في كل القضايا والتي تحتاج إلى حوار.