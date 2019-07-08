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غنيمات: بدأنا نخرج من الأزمة الاقتصادية

منذ 13 دقيقة
وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات

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عمان- الغد- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الأردن بدأ يخرج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية التي عانى منها خلال السنوات الماضية.

وأشارت خلال لقائها الأحد، في دار رئاسة الوزراء مع عدد من القيادات الشبابية يمثلون مختلف المحافظات إلى أن برنامج الإصلاح المالي مستمر حيث أنهت الحكومة مراجعتين مع صندوق النقد الدولي.

واكدت أن الحكومة تتطلع لاستكمال البرنامج، ومن ثم البدء ببرنامج إصلاح اقتصادي جديد يكون الهدف منه تحفيز النمو وليس فرض ضرائب جديدة، تثقل كاهل المواطنين.

وبينت أن الحكومة انجزت خلال الربع الأول من العام الحالي 70 بالمئة من تعهداتها، مشيرة إلى أن الإعلان عن نتائج الربع الثاني سيكون قريباً.

وأضافت أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين من خلال تطوير وتجويد وسائل التواصل، وفتح قنوات الحوار مع الشباب ومختلف القوى والأطياف السياسية والاجتماعية.-(بترا)

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