غنيمات تتوج الفائزين ببطولة الاستقلال في محافظة البلقاء

بلال الغلاييني

السلط – توجت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات فريق العامر بطلا لبطولة الإستقلال الرمضانية بخماسيات الكرة (أردن النخوة)، على مستوى محافظة البلقاء، وذلك بعد فوزه على فريق اتحاد الديات بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة على ملعب مدرسة مشاعل بمدينة السلط بحضور النائب جمال قموه ومديرة شباب البلقاء د. خديجة ابو حمور وعدد من المسؤولين والمدعوين وجمهور غفير استمتع بالعرض الفني القوي الذي قدمه لاعبو الفريقين.

وعقب المباراة وزعت غنيمات الجوائز على الفائزين بالبطولة، مثلما كرمت لاعب فريق اتحاد الديات ابراهيم ابراهيم الديات بجائزة افضل لاعب، وكرمت حارس مرمى فريق العامر سيف ابو هزيم بجائزة افضل حارس، في الوقت الذي شهدت فيه المباراة النهائية فقرة في رياضة التايكواندو قدمه مركز اسود السلط، وقدمت فرقة شابات السلط فقرة فنية، اضافة الى قصائد شعرية.

وقالت مديرة شباب البلقاء ابو حمور أن فريق العامر وحسب تعليمات البطولة انتقل لخوض المنافسات النهائية التي ستقام على مستوى المملكة وتجمع بين الفرق الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظات.

واشارت ابو حمور أن هذه البطولة التي تشرف عليها وزارة الشباب تندرج في إطار حملات (أردن النخوة) الهادفة الى تعزيز جهود العمل التكافلي والتطوعي وتعزيز قيم المواطنة من خلال مجموعة من المبادرات التي تترك اثرا مباشرا في مختلف القطاعات.

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