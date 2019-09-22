غنيمات تدعو نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب وتغليب المصلحة العامة

عمان– أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، داعية نقابة المعلمين إلى تعليق الاضراب وتغليب المصلحة العامة، وفي مقدمتها مصلحة أبنائنا الطلبة.

وقالت غنيمات في تصريحات صحفية لعدد من قنوات التلفزة اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء، إن الحوار لا يزال مفتوحا مع نقابة المعلمين، وجميع قضايا ومطالب المعلمين تخضع للدراسة والنقاش من قبل الحكومة، للوصول إلى نقطة التقاء لحل جميع القضايا العالقة، مشددة على ضرورة عدم زج الطلبة وحقهم في التعليم بهذه القضايا، طالما أن الحكومة والنقابة متفقتان على مبدأ الحوار.

وأكدت أن اجتماع الأمس الذي عقد في وزارة التربية والتعليم وحضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش عددا من الشكاوى المقدمة لمدراء التربية والتعليم في المحافظات من قبل الأهالي ورغبتهم في عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت أن الحكومة قدمت، خلال الأسبوع الماضي، مبادرة ترتكز على تشكيل فريق مشترك من النقابة والحكومة، لوضع تصور ونموذج جديد يؤسس لعلاقة تشاركية بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، تقود لإخضاع كل القضايا المتعلقة في العملية التربوية للنقاش، وبما يحقق الأهداف الأساسية المتمثلة بتطوير العملية التربوية وتحسين مخرجاتها، والارتقاء بالمستوى المعيشي والمالي للمعلمين.

واشارت إلى أن الحكومة تؤمن بأن نقابة المعلمين شريك أساسي في تطوير العملية التربوية، مؤكدة أهمية دور المعلم ورسالته المقدسة، ومهنته السامية التي تسهم بشكل كبير في بناء النشء وتجهيزه للمستقبل.-(بترا)