غنيمات ترعى حفل تكريم مجموعة من النشطاء في السلط

طلال غنيمات

عمان– رعت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات مساء السبت، حفل تكريم مجموعة من النشطاء من أبناء مدينة السلط والذين كان لهم إسهامات مميزة خلال شهر رمضان المبارك ، وتوقيع روايتي ” نجوى ” للكاتب مصطفى توفيق ابو رمان و ” نهاوند” للروائي محمد جميل خضر ، بتنظيم من منتدى شارع الحمام الثقافي والذي اقيم في غرفة تجارة السلط .

وألقى رئيس منتدى شارع الحمام الثقافي خالد ابو رمان كلمة عبر فيها عن اعتزاز أعضاء المنتدى بإقامة مثل هذا النشاط واستضافة الكاتبين مصطفى ابو رمان ومحمد جميل خضر وتوقيع اتفاقية نشر روايتهما ” نجوى” و” نهاوند ” مع شركة ( ابيدي) بحضور مدير مكتب الشركة بالقاهرة محمود عبد النبي محمود .

وأضاف كما أن المنتدى عمل على تكريم مجموعة من أبناء مدينة السلط والناشطين الذين كان لهم ايادي بيضاء في شهر رمضان المبارك من خلال مبادرات ريادية أو دعم نشاطات كان لها أثر طيب بين الناس .

وألقى الكاتب مصطفى ابو رمان كلمة عبر فيها عن شكره لاستضافة توقيع روايته ” نجوى” واستعراض أبرز ملامح الرواية .

وفي نهاية الحفل الذي حضرته الفنانة أمل الدباس ، تم عرض مقتطفات وصور الناشطين ، وقامت غنيمات بتكريم مجموعة من النشطاء تقديرا لإسهاماتهم وهم الناشط احمد عربيات وخلدون الزعبي ورعد قطيشات ومحمد نسور من المحافظة وخالد السليم من وحدة شباب السلط والناشط احمد ابو رمان ومهند الواكد من هيئة شباب كلنا الاردن والشابين الناشطين مثنى عربيات واحمد دراغمة وابراهيم الحياري من تكية السلط والناشطة ثائرة عربيات والناشطة انعام علمه والمنتجة ميسر الحياري والناشطة الاجتماعية رجاءي نفاع والناشط عمر الزعبي ومدراء صندوق المعونة سمير الساكت والتنمية الاجتماعية ناجي العلوان والثقافة جلال ابو طالب ورئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان ود. عاصم غنيمات رئيس قسم الطوارئ في مستشفى السلط وقارئي القرآن حسام القناوي ومحمود ابو رمان ومحمد باكير من مقهى الاسكندراني ومحمد الحياري بلدية السلط ولمياء الساكت من مركز موسى الساكت والناشطة سكاب العطيات والفنان جلال العواملة .