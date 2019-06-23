عمان- الغد- أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد، وثيقة الحكومة خلال عام، في إشارة إلى مرور عام على تشكيل حكومة الرزاز.

وقالت غنيمات إنّ “الهدف من الوثيقة إطلاع الإعلام على التزام الحكومة بما طرحته في تعهدها”، مشيرة إلى أنّ “الإعلام شريك مع الحكومة”.

وأضافت أنّ “حجم المديونية جاء نتيجة 10 سنوات سابقة، وأن حقبة العقد الماضي كان لها تأثير على مختلف القطاعات”.

وأوضحت أنّ “الاقتصاد الأردني قوي وصاحب منعة، تعديل جديد متوقع على قانون النزاهة ومكافحة الفساد”، مشيرة إلى أنّ “148 قضية فساد تم تحولها من الحكومة إلى مكافحة الفساد”.

وقالت غنيمات إنّ “الحكومة تراجع الربع الأول من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018”.

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