غنيمات تلتقي مدراء الأخبار بمحطات التلفزة المحلية

عمان – التقت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، اليوم الأثنين، في دار رئاسة الوزراء، مدراء الأخبار في محطات التلفزة المحلية.

ويأتي اللقاء استكمالاً للقاءات التواصلية مع الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، تكريساً لنهج الحكومة في الشفافية والانفتاح.

وتناول اللقاء العديد من القضايا المحلية خصوصاً الاقتصادية منها، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالشأن الإقليمي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واستعرضت غنيمات مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها: زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبدء وصول شحنات النفط العراقي إلى الأردن، وتقدم الأردن 10 درجات على مؤشرات التنمية المستدامة للعام الحالي بحسب تقرير الأمم المتحدة، إذ حلت المملكة في المركز السادس عربياً.

وأكدت أن الحكومة تعد مجموعة من القرارات والمبادرات لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.

واستمعت غنيمات خلال اللقاء، إلى ملاحظات وأسئلة مدراء الأخبار التي تركزت على القضايا الاقتصادية المتعلقة بالبطالة والتشغيل والطاقة، وإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.-(بترا)