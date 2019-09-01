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غنيمات تلتقي ممثلي الإعلام الرسمي ومقدمي البرامج الإذاعية

منذ 3 ساعات
خلال اللقاء

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عمان- الغد- التقت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، اليوم الأحد، ممثلي مؤسسات الإعلام الرسمي، في دار رئاسة الوزراء.

وعرضت غنيمات، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تواصلية مع ممثلي وسائل الإعلام، لعدد من خطط والإجراءات والقرارات الحكومة حول مختلف القضايا ذات الشأن الوطني، ومعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين.

كما عقدت الوزيرة غنيمات، في دار رئاسة الوزراء، لقاءا تفاعليا مع عدد من مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، وإجابت على أسئلة وملاحظات الإعلاميين حول العديد من القضايا التي يتناولونها في برامجهم، ويتلقون استفسارات من المواطنين حولها.

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