غنيمات للمعلمين: تنازلنا عن المسار المهني فنتازلوا عن الـ50%

غادة الشيخ

عمان- دعت الحكومة، اليوم الأحد، نقابة المعلمين إلى التنازل عن علاوة الـ50%، كما تنازلت هي عن “المسار المهني”، الذي ترفضه النقابة.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، رسمياً، أنّ “الحكومة ليست متمسكة بالمسار المهني”.

وقالت خلال لقاء في دار رئاسة الوزراء مع صحافيين بالمواقع الإلكترونية، إنّ “الحكومة اقترحت وضع صيغة توافقية بيننا بعيداً عن الخمسين بالمائة وعن المسار المهني”، مشيرة إلى أنّ “المقترح الذي قدمناه يعطي مساحة مناورة للمعلمين لوضع صيغة توافقية، وأن المبادرة ما تزال في حوزة النقابة”.

وتابعت: “تنازلنا عن المسار المهني، وعلى نقابة المعلمين التنازل على علاوة الـ50%”.

ودعت الوزيرة غنيمات المعلمين إلى تعليق إضرابهم، قائلة: “تعليق الإضراب لا يخسّر نقابة المعلمين من الاستمرار في مطالبها. اقترحنا تعليق الإضراب لتجنيب الطلاب من حرمانهم من حقهم في التعليم”.

وأوضحت أنّ “الحكومة تحترم حق الأردني في التعبير عن رأيه وتحترم النصوص الدستورية التي تكفل ذلك الحق لكن أيضا الدستور كفل الحق في التعليم”.

وقالت: “هناك شكاوى تصل الوزارة من الأهالي لاستكمال أبنائهم التعليم. يجب أن ندافع عن حق الطلاب في التعليم. نتمنى على النقابة تعليق الإضراب دفاعاً عن حق مليون ونصف المليون طالب وطالبة في التعليم”.

وبينت الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّه “فيما يتعلق بالجزء المطلبي للنقابة بناء على التزام حكومي سابق بمبدأ الخمسين بالمئة هو كلام غير صحيح، وقد أكده وزير التربية والتعليم السابق، محمد الذنيبات”.

وأشارت إلى أنّ “الحكومة ملتزمة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وأنها لم تتعنت بموقفها مع المعلمين بالعكس كانت منفتحة منذ البداية”، معتبرة أنّ “الحكومة أكدت إيمانها بالحوار بناء على التطورات في الأسبوع الأخير وبعد الإعلان عن الاضراب المفتوح”.

وقالت الوزيرة غنيمات، إنّ “رواتب المعلمين لشهر أيلول ستصرف كالمعتاد، بغض النظر عن الإضراب”.