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غنيمات: من يصر على مقابلة الرزاز “يضع العصا في الدولاب”

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أكدت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن من يريد مقابلة رئيس الوزراء عمر الرزاز فقط هو من يضع العصا في الدولاب.

وقالت غنيمات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صوت حياة” مع الزميل ليث الجبور، أن الحل يكون من خلال الجلوس مع الفريق الوزاري دون وضع شروط مسبقة.

وأضافت غنيمات “نحن متفقون على ضرورة حماية المعلمين وتحسين المستوى المعيشي، للوصول إلى تحفيز العملية التربوية”.

وأكدت أن الحكومة مسؤولة عن المعلم والطالب، لذلك يجب التطلع إلى عودة الطالب للمقاعد الدراسية، من خلال الحوار والجلوس على الطاولة.

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