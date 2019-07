غوارديولا: اطبّق نفس طريقة اللعب التي استخدمتها مع برشلونة

برشلونة – إعترف بيب غوارديولا ، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أحد أكثر الأمور المرضية بالنسبة له هو “تمكنه من التناقش مع هؤلاء الذين قالوا إنه لن يستطيع اللعب بطريقة برشلونة في ألمانيا أو إنجلترا”، موضحاً أن أفكاره التي ينفذها هي نفس التي استخدمها عندما كان مدربا لناشئي “البلاوغرانا”.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة (آرا) الكتالونية مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا ، قال : “يشرفني اعتراف الناس بمجهوداتي كمدرب لأي فريق”.

وأضاف : “من الجيد أن يخبرنا الناس بأنهم لم يروا طريقة للعب مثل هذه من قبل في إنجلترا أو ألمانيا ، جميعنا نمتلك غرورا ولا يمكنني إنكار أنني متحمس للغاية لكوني في أحد أكبر الفرق الإنجليزية على مر التاريخ”.

Pep Guardiola on managing Man City: “I have everything I desire to do my job. I won't go back to Barcelona or Germany. Where can I have facilities that good to play in such a beautiful league like the Premier League?” pic.twitter.com/wHWnVXMcfh

