غوارديولا: اطبّق نفس طريقة اللعب التي استخدمتها مع برشلونة

برشلونة – إعترف بيب غوارديولا ، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أحد أكثر الأمور المرضية بالنسبة له هو “تمكنه من التناقش مع هؤلاء الذين قالوا إنه لن يستطيع اللعب بطريقة برشلونة في ألمانيا أو إنجلترا”، موضحاً أن أفكاره التي ينفذها هي نفس التي استخدمها عندما كان مدربا لناشئي “البلاوغرانا”.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة (آرا) الكتالونية مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا ، قال : “يشرفني اعتراف الناس بمجهوداتي كمدرب لأي فريق”.

وأضاف : “من الجيد أن يخبرنا الناس بأنهم لم يروا طريقة للعب مثل هذه من قبل في إنجلترا أو ألمانيا ، جميعنا نمتلك غرورا ولا يمكنني إنكار أنني متحمس للغاية لكوني في أحد أكبر الفرق الإنجليزية على مر التاريخ”.

Pep Guardiola on managing Man City: “I have everything I desire to do my job. I won't go back to Barcelona or Germany. Where can I have facilities that good to play in such a beautiful league like the Premier League?” pic.twitter.com/wHWnVXMcfh — Squawka News (@SquawkaNews) June 30, 2019

وأوضح المدرب الإسباني : “أحد أكثر الأمور إرضاءً بالنسبة لي ، هو التناقش مع هؤلاء الذين قالوا بأني لن أستطيع اللعب بطريقة برشلونة في ألمانيا أو إنجلترا”.

وأكد غوارديولا أن من بين الأشخاص الذين أثروا بشكل كبير في مسيرته هو أيتور “تكسيكي” بجيريستاين، اللاعب السابق والسكرتير الفني السابق لبرشلونة حتى عام 2010 والمدير الرياضي الحالي للمان سيتي.

وصرح : “أمتلك تكسيكي الذي يعد أهم شخصية أثرت في مسيرتي، لأنه وثق في عندما كنت لا شيء ، أنا مُؤمّن بشكل كبير في مانشستر سيتي”.

وفي مقارنة لتجربته في السيتي عن مثيلاتها بالبرسا وبايرن ميونيخ من حيث الإدارة ، أوضح غوارديولا : “في المان سيتي نحن 3 أو 4 أفراد من نحدد الأمور في المنطقة الرياضية وليس 18 فردا ، لن أعود إلى البرسا أو ألمانيا ، فأين يمكنك إيجاد نادي جيد كهذا أو المشاركة في دوري ممتع كالدوري الإنجليزي”.

وعلى الرغم من ذلك ، لم يخف المدرب انتمائه للفريق الكتالوني أو امتنانه للذين وثقوا به عندما قرر أن يكون مدرباً مثل الرئيس السابق للبلاوغرانا جوان لا بورتا. (إفي)