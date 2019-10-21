الرياضةرياضة عالمية

غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي– قال المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، إن فريقه لن يتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-صفرعلى كريستال بالاس، السبت، وقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما أهدر أيضا العديد من الفرص، وفق “رويترز”.

وقال غوارديولا للصحفيين: “لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسما. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين. لا يزال بوسعنا التطور”.

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أجويرو مهاجم الأرجنتين، الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا “التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن”.

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي. سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

موراي يتقدم 116 مركزا بتصنيف المحترفين

منذ 5 دقائق

بعد الغياب المفاجئ.. تفاصيل مكالمة صلاح ومدرب الفراعنة

منذ ساعة واحدة

الليلي يطالب “الجزراوية” بالتريث.. صوقار مشرفا على “البرو”

منذ 13 ساعة

تتويج شيماء سعد بكأس السيدات للكارتينغ

منذ 13 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock