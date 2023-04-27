غوارديولا: الفوز على آرسنال لم يحسم اللقب

لندن- أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفوز على آرسنال ليس حاسما، مقرا بأن شيئا كبيرا تغير؛ حيث إن مصير التتويج بلقب الدوري بات بأيدي لاعبي فريقه.

ووضع مانشستر سيتي يدا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره في مباراة القمة على ضيفه آرسنال بنتيجة 4-1، في لقاء جمعهما أول من أمس على ملعب “الاتحاد”، لحساب مباريات المرحلة 33 من البريميرليغ.

وأنهى آرسنال المباراة في صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي، الذي حقق سبع انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، ولديه مباراتان مؤجلتان لإنهاء صدارة “الغانرز” الممتدة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وقال غوارديولا، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “كانت مباراة مهمة وليست حاسمة، لعبنا بشكل جيد، كنا نعلم أن المنافس الذي واجهناه ما يزال في القمة، لكننا ما نزال خلفهم”.

وكان مانشستر سيتي يحاول ملاحقة أرسنال، حيث يصف غوارديولا آرسنال بأنه المرشح الأبرز لنيل لقب الدوري الممتاز، بقوله: “الأمر بات في أيدينا، أحب أن يكون لدينا مباراتين بـ6 نقاط، لكن يجب أن تفوز بهما”.

أرتيتا: مانشستر سيتي عاقبنا

من جانبه، اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بأن فريقه لم يكن الأفضل في المباراة التي خسرها أمام مانشستر سيتي، وربما ينتهي به الأمر محتلا المركز الثاني في الدوري، ليتبخر حلم التتويج بلقب الدوري المحلي بعد 20 عاما من الانتظار، ولكنه رفض الاعتراف بأن فريقه خسر لقب الدوري الذي يتصدره، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال أرتيتا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “التحليل واضح، الفريق الأفضل فاز بالمباراة، على الأرجح كانوا في أفضل حالاتهم، خاصة في الشوط الأول، ونحن لم نكن قريبين من مستوانا.. عندما حدث هذا اتسعت الفجوة”. وأضاف: “في أول 30 دقيقة، كل الأشياء الأساسية الذي كان يجب عليك فعلها أمام فريق استثنائي، الفوز بالثنائيات وفهم متطلبات المباراة، لم نفعلها وتم معاقبتنا”.

واستطرد: “ذكرت الإحصائيات أن آرسنال سينهي الموسم في المركز السادس أو السابع، ونحن في الصدارة قبل نهاية الدوري بخمس جولات.. هؤلاء اللاعبون يستحقون الكثير من التحية بعد تسعة أشهر ونصف من التواجد هنا”.

واختتم حديثه بالقول: “خلال 22 عاما قضيتها في الملاعب الإنجليزية، رأيت الكثير من الأشياء، ولا توجد مباراتان متساويتان في هذا الدوري الأكثر شراسة”.

إنجاز تاريخي للنرويجي هالاند

إلى ذلك، انفرد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الممتاز “البريميرليغ” خلال 38 مباراة متفوقا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ووصل إيرلينغ هالاند إلى الهدف رقم 33، متخطيا محمد صلاح (32 هدفا)، قياسا بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي بنظام الـ38 جولة.

وسجل هالاند الهدف الرابع أمام آرسنال ليصل لهدفه رقم 33 خلال 31 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي مع تبقي 7 مباريات للفريق، يستطيع خلالها توسيع الفارق مع رقم “الفرعون المصري” صلاح.

واحتفظ صلاح بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد خلال 38 جولة منذ موسم 2017-2018 وحتى الموسم الحالي.-(وكالات)