غوارديولا: اللقب بات قريباً من مانشستر سيتي

لندن- لا يود مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الحديث باستخدام “لو” أو “ربما” مع وصول المنافسة المقاربة والمثيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى آخر جولتين.

ويثق المدرب الإسباني أن سيتي، الذي نجا من اختبار صعب في ملعب بيرنلي بالفوز 1-0 الأحد، اقترب من حسم اللقب وقتل حلم ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يتأخر عن القمة بنقطة واحدة.

وسيلعب سيتي ضد ليستر سيتي في إستاد الاتحاد في 6 مايو (أيار) المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون المتعثر في آخر مباراة في الموسم بعد ذلك بستة أيام.

وقال غوارديولا: “يجب علينا التحلي الهدوء في آخر مباراتين.. لن نلعب حتى الإثنين المقبل، لذا سنأخذ راحة لفترة بسيطة ونتعافى.. ثم سنواجه ليستر وهو أحد من الفرق الموهوبة في خطي الوسط والهجوم.. يجب علينا الحصول على ثلاث نقاط لكي نذهب لتحقيق الانتصار في برايتون وهذه النقاط سنحتاجها للاحتفاظ باللقب”.

ويحل ليفربول ضيفاً على نيوكاسل السبت المقبل، ثم يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في ختام الموسم وبينما كان فريق المدرب يورغن كلوب يرغب في تعثر منافسه في إستاد ترف مور أظهر سيتي عزيمته.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 63 ليحرز سيرجيو أغويرو هدف الفوز الذي تم احتسابه بعد اللجوء إلى تكنولوجيا خط المرمى، وقال غوارديولا: “فوز مستحق وصنعنا العديد من الفرص والنتيجة 1-0 ‭‬‬صغيرة”.

وتابع المدرب الإسباني: “لم تحتسب ركلة ركنية ضدنا.. لم نقدم للمنافس الكثير في الشوط الأول سوى لخمس أو عشر دقائق.. سيطرنا على المباراة بعد الاستراحة وحددنا إيقاعاً آخر وصنعنا ثلاث أو أربع أو خمس فرص”.

وتابع غوارديولا: “اللعب ضد بيرنلي ليس سهلاً، لأنه فريق صلب.. بيرنلي دافع بعشرة لاعبين في منطقة الجزاء.. الأمر ليس سهلاً لكننا حققناه”.

ولم تكن إشادة المدرب الإسباني بمهاجمه أغويرو مفاجئة، بعدما أصبح اللاعب الأرجنتيني هو ثاني من يحرز 20 هدفاً على الأقل في ستة مواسم أو أكثر في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا: “إنه أسطورة.. يفعل ذلك طيلة الوقت ويحرز أهدافاً مهمة.. إنه لاعب مذهل”.-(رويترز)