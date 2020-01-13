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غوارديولا: حزين للغاية بسبب فالفيردي وأتمنى أن يتدارك الموقف

منذ ساعتين

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مدن – تحدث الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حول الموقف الذي يعيشه إرنستو فالفيردي في برشلونة، مشيرا إلى أنه حزين لوضع نظيره في الفريق الكتالوني وأنه “لا يستحق هذا”.

وقال غوارديولا عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام أستون فيلا في “البريميرليغ” والتي فاز بها “السكاي بلوز” بسداسية مقابل هدف: “برشلونة مكان خاص لأن الفوز بالليغا ليس أمرا كافيا، أنا حزين للغاية بسبب فالفيردي، هو لا يستحق هذا، أتمنى أن يتدارك الموقف في أقرب وقت كشريك في هذا النادي، وهذا كل شيء”.

وينتظر فالفيردي تحديد مستقبله من قبل إدارة نادي برشلونة بعد علمه بأن النادي يبحث عن بديل له، وذلك عقب رفض اثنين من المرشحين لعرض من أجل قيادة الفريق وهما تشافي هرنانديز، المدرب الحالي لفريق السد القطري، ورونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي. (إفي)

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