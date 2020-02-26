غوارديولا: ريال مدريد أصبح أكثر شراسة تحت قيادة زيدان

مدريد – بادل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الثناء على نظيره في ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك عشية مواجهة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (سانتياجو برنابيو)، حيث وصفه بأنه “الأفضل” في أوروبا، لاسيما مع النجاح الكبير بحصد 3 ألقاب متتالية في “التشامبيونزليغ”.

وصرح غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: “أعتقد أن ما حققه زيدان في أوروبا لن يتكرر، ويظهر مدى عظمة هذا الفريق، الذي تتوالى عليه الأجيال. من الوارد المنافسة داخل الملعب، ولكن خارجه فالأمر مستحيل”.

وأضاف: “الفوز بلقب دوري الأبطال 3 أعوام متتالية يظهر أنهم الأفضل على الإطلاق في أوروبا وفي هذه البطولة تحديدا، مواجهة الريال تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، وفرصة للتعلم. نريد اللعب أمامهم، وأن نكون على قدر تطلعات هذه البطولة”.

وحول ثناء المدرب الفرنسي عليه ووصفه له بأنه “الأفضل في العالم”، قال: “أشكره على كلماته، ولا أريد أن أقول العكس، ولكني لست كذلك. لم أتطلع أن أكون الأفضل، ولن أحاول لأن الأمر يتوقف في النهاية على اللاعبين. إذا فزت فستحظى بكلمات الثناء، وإذا خسرت، فسيتم انتقادك”.

وأكد المدرب الأسبق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني أن الفريق الملكي أصبح “أكثر شراسة” مع زيدان، و”يقدم كرة طيبة للغاية”.

وأوضح: “أتذكر خسارتنا (0-4) في ميونخ، وكذلك المباراة هنا (على سانتياجو برنابيو) حيث قدمنا مباراة طيبة ومتكافئة، ولكنهم وصلوا مرة وحيدة، وسجلوا. ريال مدريد مختلف عن الفريق الذي أعرفه، وأكثر شراسة، ويضغط من الأمام”.

وأردف: “ريال مدريد اعتاد على امتلاك لاعبين مهاريين كبار، ولكنه أيضا أصبح متماسكا بشكل أكبر عن ذي قبل. هو يقدم كرة قدم طيبة للغاية، وسنحاول إلحاق الضرر من خلال النقاط التي يمكن استغلالها، وسندافع جيدا أمامهم”.

كما أبدى المدرب الكتالوني سعادته بالعودة من جديد للبرنابيو: “سعيد بالعودة إلى هذا الملعب، أحد الملاعب الكبيرة التي فزت وخسرت عليها عندما كنت لاعبا، والآن كمدرب. إنه لشرف كبير اللعب هنا”.

وحول جاهزية النجم رحيم سترلينج، الذي عاد لتوه من الإصابة ودخل قائمة المباراة، أشار: “سترلينج جاهز للمباراة. حالته البدنية مذهلة، وكان بإمكانه المشاركة في المباراة الأخيرة (أمام ليستر سيتي)، ولكن الطبيب قال إنه يجب التعامل بحذر مع الإصابات العضلية. أصبح جاهز للعودة”. (إفي)