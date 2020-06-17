غوارديولا: لا أفكر في ريال مدريد والتشامبيونزليغ حاليا

مدن – أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة أرسنال في عودة الدوري الإنجليزي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، أنه لا يفكر “حاليا لا في ريال مدريد أو دوري الأبطال”، بل مواجهة الغانرز واستعادة لاعبيه قبل المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

واستهل المدرب الإسباني مؤتمره الصحفي بتمني أن يكون المراسلون وأسرهم على ما يرام، معربا عن امتنانه لعودة المسابقة، وأوضح أنه أمضى الجائحة” مثلما فعل الباقون”.

وتابع: “إنه وقت صعب للجميع الذين فقدوا ذويهم أو أصدقاءهم، لكن يجب أن نستمر أقوياء”، وهو الذي فقد والدته.

وحول واقع الرياضة حاليا، أكد غوارديولا أن مانشستر سيتي سيعتاد “في أسرع وقت ممكن” على فكرة اللعب كل ثلاثة أيام، طالما أن “البريميير ليج قرر العودة للعب”.

وأبرز: “سنرى مستوى الفريق الأربعاء ونحاول التطور. جميع الفريق حصلت على فترة استعداد لا تتجاوز ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أسابيع ونصف. هذا هو المتاح. عانينا كلنا خلال هذه الفترة على المستوى الشخصي والمادي، ويجب أن نتأقلم”.

ويحتل السيتي وصافة البريميير ليج بـ57 نقطة من 28 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر. (إفي)