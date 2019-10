غوارديولا: لن نسمح برحيل فودين حتى مقابل 500 مليون يورو

لندن – قال الاسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنهم لن يفرطوا في اللاعب الشاب فيل فودين “تحت أي ظرف” ولا حتى مقابل مبلغ 500 مليون يورو، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وأكد غوارديولا على أهمية لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاما، رغم أنه بالكاد لعب هذا الموسم 10 دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

وحصل فودين على فرصة لخوض مباراة كاملة في كأس الرابطة أمام بريستون نورث إند (الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى) وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مرمى دينامو زغرب بالوقت بدل الضائع.

🗣 “The only player that can’t be sold under any circumstances” ❌

Just love the admiration Pep Guardiola has for @PhilFoden 😍 pic.twitter.com/mezxWaFiQG

— Hayters TV (@HaytersTV) October 10, 2019