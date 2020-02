لندن – أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا الخميس، تخوفه من امكانية إقالته من منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنجليزي فيما لو فشل بالتغلب على ريال مدريد الإسباني بالدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وسبق لغوارديولا أن فاز مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه فشل بتجاوز الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مع فريقه ما سبب خيبة أمل كبيرة.

ويتخلف سيتي بطل الموسمين الماضيين في الدوري المحلي بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، وهو ما يجعله تحت ضغط التعويض الأوروبي بعدما بات الحفاظ على لقبه صعب المنال.

Pep Guardiola fears sack if Man City are knocked out of Champions League by Real Madrid https://t.co/aRwiPl9nsa

— The Sun – Man City (@SunManCity) February 13, 2020