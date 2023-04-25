غوارديولا: مواجهة أرسنال ليست “حاسمة” للقب

قال جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يكن يتوقع أن يتواجد في صراع التتويج على اللقب مع أرسنال، خاصة أن بداية هذا الموسم كانت مختلفة بالنسبة للفريقين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن مانشستر سيتي يستضيف أرسنال، متصدر جدول الترتيب، في مباراة حاسمة يوم الأربعاء والتي من الممكن أن تحدد مصير لقب الدوري.

وشق مانشستر سيتي طريقه للعودة لسباق التتويج بلقب الدوري بعد بداية متذبذبة في النصف الأول من الموسم، بينما تراجعت نتائج أرسنال في الأسابيع الأخيرة.

ويتوجه أرسنال لملعب الاتحاد وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراتين مؤجلتين، وفوز فريق جوارديولا سيعيد زمام المبادرة لفريقه.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي :” من الجيد التواجد هنا. بعد ما قام به أرسنال في النصف الأول من المسابقة، كان من الصعب أن نفكر في أننا سنتواجد هنا في تلك اللحظة”.

وأضاف :”لذلك هي مباراة مهمة للغاية. يمكننا أن نحصل على نقاط لا يمكن لمنافسنا أن يحصل عليها، لذلك فإن تركيزنا منصب على ما يجب علينا أن نفعله”.

ومع ذلك، وبغض النظر عن النتيجة، يصر غوارديولا على أن الأمور لن تحسم.

وقال :”إنها مباراة مهمة للغاية، ولكنها ليست حاسمة لأن مازال هناك عدة مباريات صعبة للفريقين، لدينا المزيد من المباريات الصعبة التي سنلعبها، ولكن لا يمكننا أن ننكر كم هي مهمة”.

ومن بين أسباب تواجد أرسنال في المنافسة بقوة هذا الموسم أنه تعاقد الصيف الماضي مع ثنائي مانشستر سيتي السابق أولكسندر زينشينكو وغابرييل جيسوس.

وأكد غوارديولا أن مانشستر سيتي ليس لديه أي ندم بشأن قرار رحيل الثنائي “الكل وافق. أراد اللاعبان الرحيل، النادي أراد بيعهما، وأرسنال أراد شرائهما. كانوا سعداء ونحن أيضا. لا يوجد لدينا أي ندم”.