غوارديولا وزيدان يطالبان بـ “الفعالية” لبلوغ ربع نهائي التشامبيونزليغ

باريس – طالب الإسباني جوزيب غوارديولا والفرنسي زين الدين زيدان مدربا مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الإسباني على التوالي لاعبي فريقيهما بالمزيد من الفعالية أمام المرمى، رغم قطعهما شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزيهما الثمينين خارج القواعد الأربعاء في ختام ذهاب الدور ثمن النهائي.

وأصر غوارديولا عقب فوز فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني (2-صفر)، على أن فريقه لا يزال بحاجة إلى “أن يكون أكثر دقة وفعالية في الهجوم”.

وقال “حققنا نتيجة جيدة وأنا سعيد بها، دائمًا ما يكون الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبا، حتى لو أننا لم نلعب في ألمانيا وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة” في إشارة الى خوض اللقاء في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر المفروضة من قبل ألمانيا على الوافدين من إنكلترا.

مانشستر سيتي يحسم مواجهة بودابيست بثنائية في مرمى مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/lLz7frOWSy — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 24, 2021

واضاف “سيطرنا على المباراة ولكننا لم نكن فعَّالين بما فيه الكفاية في إنهاء الهجمات، وفي هذه المسابقة يمكن أن تدفع الثمن غاليا”.

من جهته، قال لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، مسجل الهدف الأول بضربة رأسية: “حاولنا اللعب بشكل بسيط وعدم ارتكاب الأخطاء. إنه فوز جيد لنا، لكن الأمر لم ينته بعد”.

وحظي سيلفا بإشادة مدربه غوارديولا “في كل مرة يلعب فيها (سيلفا) يكون لاعبا استثنائيا، إنه جيد حقا في الكرات العالية، الطريقة التي سجل بها الهدف كانت رائعة”.

كما أشاد المدرب الاسباني بلاعب وسطه الدولي الالماني إلكاي غوندوغان قائلا “إنه حقا يقدم مستويات جيدة جدا، أنا سعيد بتواجده في فريقي، إنه لاعب رائع”.

في المقابل، أكد مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو روزه أن فريقه خسر “بجدارة اليوم أمام فريق قوي جدا، لم نحصل على العديد من الفرص أمام هذا الخصم، ببساطة لم نتمكن من الهجوم كثيرا، وكان من الجيد أن نسجل هدفا لنكون في وضع أفضل في مباراة الاياب”.

ريال مدريد يخرج بفوز ثمين من ملعب أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/VeJQn0uMMe — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 24, 2021

وأوضح روزه أن لاعبيه “منهكون في غرف الملابس، وهذا دليل على أنهم قدموا الكثير، لا سيما من الناحية الدفاعية، بشكل عام، قدموا مباراة جيدة، وحاولوا فعل ما خططنا له، ولم نسمح لمه بالتسديد على مرمانا سوى تسع مرات فقط، وهذا رقم مقبول. في الشوط الثاني حاولنا المخاطرة بشكل أكبر قليلا، لكن ذلك لم يكن كافيا. في مباراة الإياب، سنستخدم ما تعلمناه اليوم”.

وفي المباراة الثانية، اعترف زيدان بمعاناة فريقه للفوز على مضيفه أتالانتا الإيطالي (1-صفر) قائلا “لم نقدم مباراة رائعة، لم نجد المساحات، حاولنا لكننا لم ننجح، والطرد أرغمنا على تغيير خطتنا” في إشارة الى البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع أتالانتا السويسري ريمو فرويلر في الدقيقة 17.

واضاف “لكنها نتيجة جيدة، سجلنا هدفا خارج أرضنا، ولم تستقبل شباكنا أي هدف، لكن لا تزال هناك مباراة إياب، لذلك لا تزال هذه المواجهة مفتوحة. سيتعين علينا تقديم مباراة كبيرة في مدريد لبلوغ ربع النهائي” في 16 آذار/مارس المقبل.

واشاد زيدان بمواطنه الظهير الايسر فيرلان مندي الذي سجل هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (86)، وقال “انا سعيد من أجله لأنه سجل هدف الفوز وبالقدم اليمنى. انه يمتاز بها منذ فترة طويلة. يسدد بقوة بقدمه اليمنى أكثر من اليسرى. قدمه اليسرى أكثر دقة، واليمنى أقوى”.

في المقابل، انتقد مدرب الفريق الإيطالي جان بييرو غاسبيريني الحكم الألماني توبياس شتيلر على قراره طرد فرويلر اثر احتكاك مع مندي عندما كان الاخير في طريقه الى الانفراد بالحارس.

وقال “نحن مستاؤون لأننا لم نتمكن من خوض المباراة التي كنا نأملها. وبهذه الطريقة (الطرد) تم إفساد الحفل. كان علينا الدفاع، وقمنا بذلك بشكل جيد، لكن للأسف استقبلت شباكنا هدفا في نهاية المباراة”.

وأضاف “التعادل السلبي كان من المؤكد نتيجة جيدة بالنظر إلى الظروف التي سارت بها المباراة. ولكن من الواضح أن المباراة شابها قرار متهور (…). لم يعد هناك نقاش حول التسلل، وتم إيجاد إطار للمس الكرة باليد داخل المنطقة. تبقى الالتحامات والاحتكاكات… بالنسبة لي، إنها مسألة لا يمكن حذفها من كرة القدم. هناك محاولة لمعاقبة كل أشكال الالتحام وهذا انتحار لكرة القدم”.

تابع “لن أقول أي شيء لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعاقبني بالايقاف، لكن هذا هو انتحار من لكرة القدم. لا يمكن أن يكون لدينا حكام لا يميزون الخطأ من احتكاك أو التحام. إذا لم يفهموا ذلك، فيتعين عليهم القيام بمهنة أخرى، لست مضطرا لأن تكون مهندسا في وكالة ناسا لفهم ذلك …”.

وبخصوص حظوظ فريقه في التأهل، قال غاسبيريني “يكفي الفوز في مدريد، يجب أن نفوز… نحن في أفضل وضع ممكن لأن هناك نتيجة واحدة محتملة، وهي الفوز”. (أ ف ب)