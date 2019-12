غوارديولا يؤكد وجود اتصالات بين أرتيتا وآرسنال

مانشستر (المملكة المتحدة) – أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء وجود اتصالات بين فريق أرسنال ومساعده مواطنه ميكيل أرتيتا لتولي منصب المدرب في الفريق اللندني، حيث لعب خمسة أعوام وأنهى مشواره.

ونُشرت صور الإثنين تظهر مسؤولين في “المدفعجية” يغادرون منزل أرتيتا (37 عاماً) في الصباح الباكر، بعد ساعات من انتصار السيتي على الفريق اللندني في عقر داره 3-0 الاحد.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة امام اوكسفورد يونايتد (درجة ثالثة) “نعم، لقد علمت ذلك، أنه (أرتيتا) يتحدث مع أرسنال ولا أعرف ما الذي سيحدث؟ هو شخص بالغ ويعرف بالضبط ما الذي يجب فعله. لقد كان صادقا معي بشكل لا يصدق”.

Pep Guardiola's stance on remaining Man City boss as Mikel Arteta prepares to leave for Arsenal and Mauricio Pochettino is linked as his possible successor https://t.co/q8MqmhTSrR pic.twitter.com/azJeC07nzm

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 18, 2019