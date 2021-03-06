غوارديولا يرفض إرسال لاعبيه الى منتخباتهم وبوكيتينو يطالب بحل “عادل”

لندن – انضم المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا الى نظيره الألماني في ليفربول يورغن كلوب، بالتأكيد أنه لن يسمح للاعبيه بالانضمام الى منتخبات بلدانهم إذا كانوا من أولئك المطالبين بالحجر الصحي بعد العودة.

وبموجب البروتوكولات الصحية الحالية لمكافحة فيروس كورونا، يخضع اللاعبون الذين يصلون الى بريطانيا من دول “القائمة الحمراء”، بينها البرازيل والأرجنتين، للحجر في الفنادق لمدة 10 أيام.

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأندية حق التمنع عن السماح للاعبيها بالانضمام الى المنتخبات الوطنية خلال النافذة الدولية هذا الشهر والتي تشمل مباريات في تصفيات مونديال قطر 2022، إذا كانوا من ضمن دول “القائمة الحمراء”.

أثار ذلك غضب اتحاد اميركا الجنوبية للعبة “كونميبول” الذي قال عقب اجتماع عبر الفيديو يوم الجمعة إن “الفيفا ملتزم بمواصلة البحث عن حل”، على أن يلتقي السبت مع رئيس الهيئة الدولية السويسري جاني انفانتينو.

وقال كلوب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يسمح لبعض اللاعبين بالسفر وحذو حذوه العديد من مدربي الدوري الإنكليزي الممتاز.

وشدد غوارديولا الجمعة على أنه لم يرغب يوما في منع اللاعبين من تمثيل منتخبات بلدانهم، لكنه سيضطر الى ذلك هذه المرة، لاسيما أن فريقه قريب من حسم لقب الدوري الممتاز حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد بعدما خاض كل منهما 27 مباراة من أصل 38.

ورأى “من غير المنطقي أن ينضم اللاعبون للمنتخب الوطني ثم العودة والدخول في حجر لمدة 10 أيام. لقد عملنا بجهد هائل لمدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، وبعد فترة التوقف الدولية يأتي الجزء الجَدّي من الموسم. و(إذا) لم يكن باستطاعة ربما ستة، سبعة، ثمانية، تسعة لاعبين مهمين من اللعب لمدة عشرة أيام، فهذا غير منطقي”.

وشدد “لن يسافروا. هذا أمر مؤكد. إذا تمكنوا من السفر واللعب مع المنتخب الوطني والعودة مباشرة الى التدريب، فسيسمح لهم بالسفر”.

وقام بعض الدول بتغيير مواعيد المباريات في محاولة لتجنب قيود السفر، بينها البرتغال بطلة أوروبا التي أعلنت أنها ستلعب مباراتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان في تورينو الإيطالية، بينما ستتواجه النروج مع تركيا في ملقة الإسبانية.

وقال المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنكليزي جوزيه مورينيو إنه يريد التريث لمعرفة ما إذا سيتم نقل مكان المزيد من المباريات قبل اتخاذ قرار بشأن لاعبيه، موضحا “دعونا نرى ما سيحدث، وأين ستقام المباريات. للأندية بالطبع الحق في حماية أنفسها ويورغن (كلوب) محق، فالأندية تدفع رواتب اللاعبين”.

كما دعى الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي الى ايجاد حل “عادل ومنصف” للاعبين، إذ قد يخسر فريق العاصمة جهود البرازيليين نيمار وماركينيوس والارجنتيني انخل دي ماريا في المباراة امام ليل متصدر الدوري المحلي في حال أجبروا على الخضوع للحجر بعد عودتهم من تصفيات أميركا الجنوبية.

وقال بوكيتينو “إنها مسألة معقدة تشمل الاتحادات، الحكومة وفيفا في الوقت ذاته، في مسعى لايجاد اتفاق عادل ومنصف للجميع”.

وتابع مدرب توتنهام السابق “علينا ايجاد أفضل حل كي تبقى المنافسات عادلة قدر الامكان وكي يحظى اللاعبون بمعاملة متساوية بغض النظر عن البلدان التي يلعبون فيها”.

وتخوض البرازيل مباراة امام مضيفتها كولومبيا في 26 آذار/مارس قبل ان تستضيف الارجنتين بعد اربعة ايام.

وتنص قواعد الحكومة الفرنسية على ضرورة أن يخضع كل الوافدين من خارج اوروبا الى حجر لمدة سبعة ايام.

وحتى ولو تم السماح للاعبين البرازيليين بخوض التصفيات، الا ان وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز زاد من الشكوك بعد أن أشار الجمعة الى ان الرحلات بين بلاده والبرازيل لا تزال متوقفة بسبب ارتفاع حالات الاصابة في الفترة الاخيرة.

وقال “في الوقت الراهن، أعتقد أنه من الصعب السماح بوصول اي رحلة آتية من البرازيل وليس لدي أي تبرير للسماح بهكذا رحلة”. (أ ف ب)