غوارديولا يريد بونوتشي

ميلان – كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن المدرب الإسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ ما زال حريصا على ضم المدافع الإيطالي لنادي يوفنتوس ​ليوناردو بونوتشي​ لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورجحّت الصحيفة أن هذا الصيف قد يكون أكثر انفتاحا بالنسبة لبونوتشي لقبول أي عرض خاصة مع الحديث عن إمكانية ضم السيدة العجوز لمدافع أياكس ماتياس دي ليخت الذي يشغل نفس مركز المدافع الإيطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن بونوتشي كان قد رفض العام 2016 عرضا للإنضمام إلى السيتي، رغم تقديمهم لراتب سنوي قدره 8 مليون يورو مفضلا آنذاك البقاء مع يوفنتوس. -(وكالات)