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غوارديولا يكشف سبب غياب محرز عن مواجهة ليفربول بدرع المجتمع

منذ ساعتين

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لندن – كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، أنه أبقى المهاجم الدولي الجزائري خارج تشكيلة مباراة درع المجتمع الإنجليزية، التي فاز بها فريقه الأحد على ليفربول بركلات الترجيح (1-1 في الوقت الأصلي)، تخوفا من السقوط في فحص المنشطات، لأنه لا يعلم ما تناوله اللاعب من أدوية.

وعاد الجزائري البالغ من العمر (28 عاما) الى تمارين مانشستر سيتي الجمعة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، التي أحرز لقبها على حساب السنغال، وكان يرغب بشدة في المشاركة ضد ليفربول بحسب ما أفاد غوارديولا بعد مباراة الأحد في “ويمبلي”.

وأشار المدرب الإسباني الى أن لاعب ليستر سيتي السابق تناول أدوية لمعالجة مشكلة في عينيه، لكن الطاقم الطبي لبطل ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة للموسم الماضي لا يعلم ما نوع هذه الأدوية، ولهذا السبب قرر الفريق عدم المخاطرة تجنبا لسقوط لاعبه في فحص المنشطات.

وقال غوارديولا: “رياض تناول دواء ما، بقدر قليل، لكننا لا نعلم ما تناوله وبالتالي خضوعه لفحص منشطات فيه مخاطرة، الأطباء لا يعلمون ما هو الدواء ولهذا السبب لم يلعب، أمل أن يكون على ما يرام عندما نحل على وست هام السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، كشف غوارديولا بأن: “رياض اتصل بي مباشرة بعد أن توج باللقب وقال بأنه يريد اللعب ضد ليفربول، فأجبته بأنه موضع ترحيب”. (أ ف ب)

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