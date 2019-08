غوارديولا يكشف سبب غياب محرز عن مواجهة ليفربول بدرع المجتمع

لندن – كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، أنه أبقى المهاجم الدولي الجزائري خارج تشكيلة مباراة درع المجتمع الإنجليزية، التي فاز بها فريقه الأحد على ليفربول بركلات الترجيح (1-1 في الوقت الأصلي)، تخوفا من السقوط في فحص المنشطات، لأنه لا يعلم ما تناوله اللاعب من أدوية.

وعاد الجزائري البالغ من العمر (28 عاما) الى تمارين مانشستر سيتي الجمعة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، التي أحرز لقبها على حساب السنغال، وكان يرغب بشدة في المشاركة ضد ليفربول بحسب ما أفاد غوارديولا بعد مباراة الأحد في “ويمبلي”.

Riyad Mahrez was left out of the #MCFC squad for Sunday's Community Shield because of concerns over medicine he was given by the Algeria medical team.

