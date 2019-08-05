غوارديولا يكشف سبب غياب محرز عن مواجهة ليفربول بدرع المجتمع

لندن – كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، أنه أبقى المهاجم الدولي الجزائري خارج تشكيلة مباراة درع المجتمع الإنجليزية، التي فاز بها فريقه الأحد على ليفربول بركلات الترجيح (1-1 في الوقت الأصلي)، تخوفا من السقوط في فحص المنشطات، لأنه لا يعلم ما تناوله اللاعب من أدوية.

وعاد الجزائري البالغ من العمر (28 عاما) الى تمارين مانشستر سيتي الجمعة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، التي أحرز لقبها على حساب السنغال، وكان يرغب بشدة في المشاركة ضد ليفربول بحسب ما أفاد غوارديولا بعد مباراة الأحد في “ويمبلي”.

Riyad Mahrez was left out of the #MCFC squad for Sunday's Community Shield because of concerns over medicine he was given by the Algeria medical team. More 👉 https://t.co/pPoHpENwDh pic.twitter.com/zOQL829gl1 — BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2019

وأشار المدرب الإسباني الى أن لاعب ليستر سيتي السابق تناول أدوية لمعالجة مشكلة في عينيه، لكن الطاقم الطبي لبطل ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة للموسم الماضي لا يعلم ما نوع هذه الأدوية، ولهذا السبب قرر الفريق عدم المخاطرة تجنبا لسقوط لاعبه في فحص المنشطات.

وقال غوارديولا: “رياض تناول دواء ما، بقدر قليل، لكننا لا نعلم ما تناوله وبالتالي خضوعه لفحص منشطات فيه مخاطرة، الأطباء لا يعلمون ما هو الدواء ولهذا السبب لم يلعب، أمل أن يكون على ما يرام عندما نحل على وست هام السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز”.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، كشف غوارديولا بأن: “رياض اتصل بي مباشرة بعد أن توج باللقب وقال بأنه يريد اللعب ضد ليفربول، فأجبته بأنه موضع ترحيب”. (أ ف ب)