لندن – أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا تخوفه من إمكانية انتهاء موسم مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة في نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي الإثنين على ضيفه بيرنلي 5-0 في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصيب أغويرو بعد تدخل من قائد بيرنلي بن مي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لسيتي انبرى لها الجزائري رياض محرز بنجاح، واضطرار غوارديولا الى استبدال الأرجنتيني بالبرازيلي غابريال جيزوس.

وقال غوارديولا عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف لقرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن “إصابة أغويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته. سنرى غدا (الثلاثاء) لمعرفة ما يعاني منه… لكن الوضع في الوقت الحالي لا يطمئن”.

