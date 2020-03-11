غوارديولا يُعارض إقامة المباريات دون جمهور بسبب كورونا

ليفربول – أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه لا يؤيد إقامة المباريات بدون جمهور.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الثلاثاء عشية مواجهة أرسنال في الدوري: “لقد حدث هذا في إيطاليا وإسبانيا وقد يحدث هنا. علينا أن نتساءل إن كانت المسألة تستحق اللعب بدون جمهور”.

"We do our job for the people" Pep Guardiola gives his thoughts on playing games behind closed doors pic.twitter.com/DOkKHnEmjl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 11, 2020

وأضاف: “عملنا هدفه الجمهور، لكن إن لم يستطيعوا الحضور، فأي معنى له”، وذلك ردا على تهديد فيروس الكورونا للدوري الإنجليزي الممتاز، سنفعل ما يجب علينا فعله، لكن لا أحبذ فكرة اللعب بدون جمهور”.

وأكد غوارديولا دعمه للقرار الذي ستتخذه السلطات، بينما أكدت الحكومة البريطانية أنه لا توجد خطط لإلغاء أو تأجيل أحداث رياضية، لكن هذا القرار قد يتغير بناء على انتشار الفيروس. (إفي)