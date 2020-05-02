غوتيريش: الصحفيون يقدمون “الترياق” بجائحة التضليل المحيطة بكورونا

غادة الشيخ

عمان-دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى توفير حماية أكبر للصحفيين ووصفهم أنهم يقدمون “الترياق” لما وصفها بجائحة التضليل المحيطة بكوفيد-19.

جاء ذلك في رسالة لغوتيريش نشرها قبل قليل على موقع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالت من أيار من كل عام، ناشد فيها الأمين الحكومات ضمان تمكين الصحفيين من أداء عملهم طوال فترة تفشي جائحة كورونا وما بعدها.

وأشار الأمين العام إلى أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور بالغ الأهمية في مساعدتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة. “وفي الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة كوفيد-19، فإن تلك القرارات يمكن أن تنقذ حياة الناس من الموت.”

وقال “إن تفشي هذه الجائحة اقترن أيضا “بجائحة ثانية تتمثل في تضليل الناس سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أو بالترويج لنظريات المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده.”

وشدد الأمين العام على أن الصحافة تكافح هذه الجائحة بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع، لكنه أشار إلى أنه ومنذ بدء تفشي هذه الجائحة يتعرض العديد من الصحفيين للمزيد من القيود والعقوبات “لا لشيء سوى أنهم يؤدون عملهم.