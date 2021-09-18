غوتيريش: العالم في وضع خطير جداً

نيويورك – يصل قادة حوالي مئة دولة الأسبوع المقبل إلى نيويورك رغم المخاوف المرتبطة بوباء كوفيد-19 لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي سيوجه رئيسها “صرخة تحذير” حيال “الوضع الخطير جدا” في العالم خلال الاجتماع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفق ما ورد في وكالة (أ ف ب)، للانباء إنه يجب إعادة الثقة مؤكداً أن الانقسام الجيو-إستراتيجي المخيم حاليا في العالم يشكل عقبة، مضيفا أن العالم “في وضع خطير جدا” و”يجب توجيه صرخة تحذير توقظ المسؤولين السياسيين”.

ومن القادة الذين أعلنوا حضورها الرؤساء الأميركي جو بايدن والبرازيلي جاير بولسونارو والتركي رجب طيب إردوغان والألماني فرانك فالتر شتاينماير والفنزويلي نيكولاس مادورو ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي نفتالي بينيت.

وسيغيب عن الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بررت أوساطه عدوله عن الحضور بالقيود الصحية المفروضة. وخلافا لقادة آخرين سيتوجهون بكلمة إلى الجمعية العامة عبر الفيديو، أوكل ماكرون إلى وزير خارجيته جان إيف لودريان التحدث باسم فرنسا.