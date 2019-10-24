غوتيريش: ميثاق الامم المتحدة مرساة أخلاقية في عالم مليء بالأحداث العاصفة

عمان– قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إن ميثاق الأمم المتحدة سيظل مرساة أخلاقية مشتركة في عالم مليء بالأحداث العاصفة. واشار غوتيريش، في رسالته السنوية بمناسبة يوم الامم المتحدة الذي يصادف اليوم الخميس، الى دور الأمم المتحدة في التعامل مع المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية، حسب مركز اخبار الامم المتحدة.

وقال الامين العام، “نحن نعمل من أجل عولمة عادلة وعمل جريء بشأن المناخ ولا ندخر جهدا لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين”، ونقول “لا للكراهية من أي نوع، ونحن نسعى جاهدين للحفاظ على السلام، مع تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين المحاصرين في الصراع المسلح “.

ويصادف اليوم 24 تشرين الأول، الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في عام 1945، وهي الوثيقة المؤسسة للمنظمة، فعندما صادقت عليها غالبية الدول الموقعة عليها، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، أصبحت الأمم المتحدة رسميا في حيز الوجود، ويتم إحياء هذا اليوم منذ عام 1948، وفي عام 1971، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة باحتفال الدول الأعضاء باليوم باعتباره عطلة رسمية.

وسيتم الاحتفال باليوم في مقر الأمم المتحدة بحفل موسيقي في قاعة الجمعية العامة، وسيتم عرضه على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن تقام فعاليات في مقر اليونسكو في باريس، بما في ذلك مؤتمر حول المدن المستدامة، وسيقام الاحتفال بمرور 75 عاما في كانون الثاني 2020، مع إجراء حوارات حول العالم، بهدف إشراك الجمهور العالمي في محادثة واسعة وشاملة، حول دور التعاون العالمي في بناء مستقبل للجميع.

— (بترا)