غوتيريش يأسف لغياب التضامن الدولي حول اللقاحات

الامم المتحدة -أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن أسفه لـ”فشل التضامن” في مجال التطعيم باللقاحات ضد كوفيد-19 حول العالم.

وقال في بيان “نلاحظ اليوم فراغا في ما يتعلق باللقاحات”، مضيفا “اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها”.

واعتبر أن “العلم يحقق انتصارات لكن التضامن بصدد الفشل”.

وتابع غوتيريش أن “بعض الدول تبرم اتفاقات موازية وتشتري حتى لقاحات أكثر من حاجتها”، دون أن يحدد تلك الدول.

وشدد على أن “الحكومات مسؤولة عن حماية سكانها، لكن +النزعة الوطنية في اللقاحات+ محكومة بالفشل ولن تؤدي سوى لتأخير الانتعاش العالمي”.

وأردف “لن نتغلب على كوفيد-19 في حال عمل كل بلد بمفرده”.

وأشار إلى وجوب إعطاء الأولوية للعاملين “في الخط الأول: الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.-(أ ف ب)