غوتيريش يحذر من تحول جائحة كورونا إلى أزمة حقوق إنسان!

غادة الشيخ

عّمان- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تصبح عنصراً ثانويا في أوقات الأزمات، واصفاً ما يواجهه العالم اليوم بأنه أكبر أزمة دولية من أجيال.

جاء ذلك في تصريح له أمس الخميس ضمن موجز تناول الحديث عن آلية الدول في استجابتها للتصدي لفيروس كورونا، والذي قال فيه بأن كورونا لا يشكل فقط خطراً على الصحة العامة، ولكنه أيضاً يشكل حالة طوارئ بشرية واقتصادية واجتماعية، تتحول بسرعة إلى أزمة حقوق إنسان!.

ودعا إلى وضع الكرامة الإنسانية في صميم عمل مواجهة جائحة كورونا في العالم، مؤكداً على أن الناس وحقوقهم يجب أن يكونوا محور جهود التصدي لفيروس كورونا بل في صدارة الجهود أيضا.

واعتبر أنه لن تساعد استجابات حقوق الإنسان على التغلب على الجائحة من خلال التركيز على ضرورة الرعاية الصحية للجميع وحسب، ولكنها ستكون أيضا نظامَ تحذير أساسي – من خلال تسليط الضوء على من يعاني أكثر، وأسباب هذه المعاناة، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.

وقال غوتيريش: “في الوقت الذي يهدد فيه فيروس كورونا الجميع فإن حقوق الإنسان تسمو بالجميع، ولقد رأينا كيف أن الفيروس لا يميز ولكن آثاره تفعل ذلك، إذ تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في تقديم الخدمات العامة وعن أوجه عدم مساواة هيكلية تعوق الوصول إلى هذه الخدمات”.

وعلى خلفية تزايد القومية-العرقية والشعبوية والاستبداد في بعض الدول، وتراجع حقوق الإنسان في بعض البلدان، كما ذكر غوتيريش أعرب عن خشيته من توفر أن الأزمة “ذريعة لاعتماد تدابير قمعية لأغراض لا صلة لها بالجائحة”، مشدداً على أن هو مصدر التهديد وليس الناس، الأمر الذي يتطلب ضرورة أن لا تكون أي إجراءات تتخذها الدول لمواجهة كورونا بما في ذلك في حالات الطوارئ، تميزية بل تهدف إلى حماية جميع الأفراد.

وأوضح الأمين العام في هذا السياق: “نرى الآثار تطال مجتمعات محلية معينة أكثر من غيرها، كما نرى تزايد خطاب الكراهية، واستهداف الفئات الضعيفة، ومخاطر الاستجابات الأمنية الشديدة التي تقوض جهود الاستجابة في مجال الصحة العامة”.

وأضاف أن الاستجابات الأمنية القاسية ستقوض قدرة الجميع على البقاء بصحة جيدة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهديدات الحالية للسلم والأمن، أو حتى خلق تهديدات جديدة، وهذا ببساطة “غير مقبول”.

Ghada.alsheikh@alghad.jo