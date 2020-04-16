غوتيريش يحذر من تفشٍ متوقع لكورونا في إفريقيا

نيويورك- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تفشٍ متوقع لفيروس كورونا في القارة الإفريقية، وفق ما نقلت “أسوشييتد برس” الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء عقده غوتيريش، مع سفراء الدول الإفريقية لدى المنظمة الأممية، عبر الفيديو كونفرانس الأربعاء.

وقال: “لم تتسبب القارة الإفريقية بأية حال في ظهور كورونا، لكن مثل أزمة المناخ، القارة يمكن أن تتضرر بشكل كبير”، بحسب “أسوشييتد برس”.

وطالب غوتيريش، بتكثيف الجهود التي من شأنها إعداد إفريقيا لتفشٍ متوقع للجائحة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل مع الدول الإفريقية من أجل مكافحة كورونا، لافتا إلى الجهود المبكرة التي تبذلها الحكومات (الإفريقية) للحد من انتقال الفيروس، وتحضير اقتصادها للآثار الناتجة عن الجائحة.

وحتى مساء الأربعاء، لم تسجل دولتا ليسوتو جنوبي القارة السمراء، وجزر القمر (شرق القارة) أي إصابة بالفيروس، في الوقت الذي اجتاح فيه كورونا دولا كبرى، وأصاب أكثر من مليوني شخص وفتك بحياة عشرات الآلاف

وإجمالا، بلغت حصيلة إصابات كورونا في القارة الإفريقية 16 ألفا و285، فيما سجلت 874 وفاة.(الأناضول)