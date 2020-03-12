غوتيريش يدعو حكومات العالم لمضاعفة جهود احتواء فيروس كورونا

نيويورك– دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، حكومات دول العالم إلى “تكثيف جهودها الرامية لاحتواء فيروس كورونا الجديد”.

جاء ذلك في رسالة شفهية وجها الأمين العام لكل شعوب وحكومات العالم عقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا “وباء عالميا”.

واعتبر غوتيريش في رسالته التي حصلت الأناضول علي نصها “إعلان فيروس كورونا وباء عالميا بمثابة دعوة للعمل.. للجميع في كل مكان … وأيضًا دعوة للمسؤولية والتضامن – كأمم متحدة وكشعب واحد متحد”.

وأردف قائلا “بينما نكافح الفيروس، لا يمكننا ترك الهلع ينتشر. وبما أن هذه أزمة تؤثر على الجميع، يجب علينا جميعًا أداء دورنا”.

وتابع “وبينما نحزن على جميع الذين فقدوا أرواحهم وعلي العائلات التي تعاني، يجب علينا ان نظهر التضامن مع أكثر الفئات ضعفاً ؛ كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية يمكن الوثوق بها وأولئك الذين هم على حافة الفقر.”.

واكد أمين عام الأمم المتحدة “أننا معًا بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء وأن العلوم تخبرنا بأنه بإمكاننا أن نقطع شوطًا طويلًا لتخفيف انتقال العدوى”.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، تم تسجيل إصابة 125 ألف و597 شخصا بالفيروس، في 121 دولة وإقليم، كما تسبب كورونا في وفاة 4605 أشخاص حول العالم.-(الأناضول)