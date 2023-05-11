غوتيريش يدين الممارسات الإسرائيلية في غزة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القتل “غير المقبول والواجب أن يتوقف على الفور”، والذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

وبحسب بيان عن الأمم المتحدة، يتابع الأمين العام بقلق بالغ آخر التطورات الأمنية في غزة، والتصعيد المستمر وخطر المزيد من الخسائر في الأرواح.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى “التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتجنب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية”.

وحث غوتيريش “جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور”، مؤكدا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.-(بترا)