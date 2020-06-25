العرب والعالمدولي

غوتيريش يطلب تفويضا إضافيا لمدة عام بعبور الحدود السورية لإيصال مساعدات

منذ ساعتين

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واشنطن- طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، تمديدا لمدة عام للتفويض بعبور الحدود السورية لإيصال مساعدات إنسانية للأفراد والعائلات السورية التي عانت وما زالت تعاني من آثار الحرب، بحسب نيويورك تايمز.
وجاء في تقرير الأمين العام أنه في شمال غرب سورية، وخاصة إدلب، يتطلّب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية تمديدا للتفويض بعبور الحدود عن طريق معبري باب السلام وباب الهوى (عند الحدود التركية السورية) لمدة 12 شهرا إضافيا، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في شمال غرب سورية. وعارضت روسيا والصين التمديد بحجة أنه يشكل تعديا على سيادة سورية.
وتنتهي مدة التفويض الحالي المعمول به منذ العام 2014 في 10 تموز المقبل.-(بترا)

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