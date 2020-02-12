غوشة: الحكومة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لنزلاء مركز الصحة النفسية

عمان-أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء ياسرة غوشة اهتمام الحكومة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لنزلاء المركز الوطني للصحة النفسية.

وأضافت غوشة خلال زيارة المركز الوطني للصحة النفسية اليوم الأربعاء بتوجيهات من رئيس الوزراء وبرفقة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة، أن الإدارة ستعمل بشكل حثيث وسريع مع وزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة للمركز. وقامت غوشة بجولة شملت جميع اقسام المركز واستمعت إلى شرح من الدكتور نائل العدوان مدير المركز حول الخدمات التي يقدمها المركز والتي تكفل تقديم خدمة الرعاية الصحية ، كما التقت النزلاء واستمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم.

من جانبها قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة انه سيتم رفع تقرير مفصل بالزيارة لرئيس الوزراء التي هدفت إلى التعرف على واقع الخدمات والتحديات التي قد تواجه العمل في المركز لتجويدها، كما تم الاطلاع على الأماكن المحددة للاحتواء الانفرادي للنزلاء للتأكد من مدى جاهزيتها وتحقيقها للمعايير العالمية لحماية النزلاء الذين يعانون من الحالات الحادة، حماية لهم ووقاية لزملائهم، وهو الأمر المبني على المعايير العالمية المطلوب توفرها في مثل هذه الأماكن.

وقال مدير المركز الوطني الصحة النفسية الدكتور رائد العدوان إن المركز يحتوي على كادر إداري وطبي مؤهل للتعامل مع الحالات المتوسطة والمستعصية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية من غرف للحجز والاحتواء شبيه في غرف الحجز الموجودة في كافة دول العالم لمن يعانون من مرض الشخصية الحدية بهدف حماية المريض نفسه وباقي المرضى مشيرا إلى أن عدد الأطباء في المركز يبلغ 24 أخصائيا و 62 طبيبا مقيما و147 ممرضا يقدمون الخدمة لحوالي 180 نزيلا يوميا ليسوا بحاجة لتأمين صحي بل يكفي أن يكون حاملا للرقم الوطني بالإضافة إلى من يتم تحويلهم من المراكز القضائية والمحاكم ومراكز الإصلاح ودور رعاية المسنين بنسبة أشغال 90بالمئة .

وأضاف العدوان أن للمركز 52 عيادة ووحدتين منتشرة في كافة محافظات المملكة بواقع 1000 مراجع يوميا تقدم لهم الرعاية اللازمة .(بترا)