غوشة تتفقد سير العمل في “النقل البري” ومكتب أحوال الرصيفة في زيارة مفاجئة

عمان- الغد- تفقدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة اليوم الأحد، سير العمل بهيئة تنظيم قطاع النقل البري بعمان، ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في مدينة الرصيفة.

واطلعت غوشة على إجراءات تلقي الخدمة، وجاهزية المكان، ومدى التعامل مع الشكاوى والاقتراحات، وتوفر اللوحات الإرشادية لإجراءات الخدمات المقدمة هناك.

واستهلت غوشة زيارتها الميدانية في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وجالت بمختلف أقسام الهيئة، واطّلعت على جاهزية مكتب خدمة الجمهور ومدى توفر المقاعد المخصصة لانتظار المراجعين، وتواجد الموظفين وانتظامهم بعملهم في مختلف الأقسام.

والتقت غوشة عدداً من المواطنين، واستمعت إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومدى سهولة إجراءات تقديم الخدمات لهم.

وفي مكتب الأحوال المدنية والجوازات فرع الرصيفة، اطلعت غوشة على سير العمل، ورصدت أبرز الملاحظات السلبية التي وردت في تقرير المتسوق الخفي، إضافة إلى جوانب الخلل الموجودة في تقديم الخدمة وحاجتها إلى إجراءات تصويب سريعة، وتقدمت بطلب إجراء معاملة في مكتب خدمة الجمهور للتعرف عن قرب على طريقة تعامل الموظفين مع المراجعين ومدى قدرتهم على إرشادهم للإجراءات الصحيحة لإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية غير المعلنة التي تنتهجها الحكومة على دوائر ومراكز الخدمات الحكومية التي تحظى بتقييم متدن ضمن تقارير المتسوق الخفي، إضافة إلى الشكاوى والملاحظات المقدمة من المواطنين عبر منصة بخدمتكم.