غوشة تفاجىء مديرية منطقة تلاع العلي بزيارة.. ولم تلتق أي مسؤول – صور

عبدالله ربيحات

عمان– تفقدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة لمديرية منطقة تلاع العلي وخلدا وأم السماق التابعة لأمانة عمان الكبرى، إجراءات تقديم الخدمة وسير العمل هناك بعد ورود عدد من الملاحظات السلبية حولها من قبل المواطنين عبر منصة بخدمتكم.

ولم تلتقِ غوشة أياً من المسؤولين هناك كون الزيارة جاءت باعتبارها مواطناً يرغب بالحصول على الخدمة هناك.

وقالت غوشة في تصريحات لها عقب الزيارة، إن منصة بخدمتكم تحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي يطلع على مؤشراتها باستمرار ويوجه المعنيين للعمل على تصويب أوضاع الدوائر الحكومية وإزالة كافة المعيقات ليتلقى المواطن أفضل خدمة ممكنة في تلك الدوائر.

وأضافت أن للمواطن دوراً مهماً في رصد كافة الملاحظات وتقديم المقترحات التطويرية على الخدمات الحكومية باعتبار أن إسماع صوته للحكومة عبر منصة بخدمتكم يعتبر حقاً من حقوقه.

وأكدت أنه يتم رصد ملاحظات المواطنين أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حول الخدمات الحكومية لأنه شريك في عملية التغيير وتطوير وتحسين الخدمات .