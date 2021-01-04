غوشة: خطاب الثقة لم يتضمن أي التزام حكومي حيال قطاع الإنشاءات والإسكان

توقعات عالمية بان تتجاوز الاستثمارات في 2021 لـ(28) مليار يورو العام الحالي

%1.1 نسبة التراجع في العمل الاستشاري الهندسي العام الماضي مقارنه بسابقه

عمان -الغد- أبدى رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.عبدالله غوشة استغرابه من عدم تطرق الحكومة في خطاب الثقة الى قطاع الانشاءات والاسكان باعتباره قطاعا اقتصاديا هاما اسوة ببقية القطاعات.

وقال غوشة ان خطاب الثقة خلى من اي التزام حكومي حيال قطاع الانشاءات والاسكان رغم انه تضمن 157 التزاما حكوميا.

واكد على ضرورة ان تلتفت الحكومة الى قطاع الانشاءات، خاصة وانه يشكل ٣٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي.

واشار انه على الرغم من جائحة كورونا فان التراجع في العمل الاستشاري الهندسي العام الماضي ٢٠٢٠ لم يتجاوز ال ١.١٪؜ مقارنة بالعام ٢٠١٩، اي انه استطاع الاحتفاظ باستقراره على الرغم من انخفاض اعداد المشاريع الحكوميه.

وشدد غوشة على ضرورة ان يتصدر قطاع الانشاءات اولويات الحكومه لما له من اثر في تشغيل القوى العامله ورفده خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

واوضح ان غالبيه دول العالم وضعت خطط اسكان عقب جائحة كورونا من حيث اعادة دراسه موضوع الكثافات البنائية والسكانية.

ولفت ان هيئة التنبؤ بالتشييد في كل من امريكا واوروبا توقعت عودة راسمال والتدفقات الاستثماريه في قطاع الانشاءات والعقارات خلال العام الحالي 2021، كما توقعت ان تتجاوز الاستثمارات فيه (28) مليار يورو مقارنة بالعام 2019، وهو مايعني اي ان العالم سيكون مقبل على فتره انتعاش تبلغ ذروته عام 2023.