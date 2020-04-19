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غوشة: عودة عمل قطاع الإنشاءات يحفز الاقتصاد بالمرحلة الحالية

منذ ساعتين
عمال يعملون في إحدى المنشآت بعمان -(أرشيفية)

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محمد الكيالي

عمان- قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، إن اللقاء الذي جمع مجلس الهيئة بوزير الاشغال العامة والاسكان، مؤخرا، ناقش جميع المواضيع والتفاصيل المتعلقة بعودة العمل بقطاع الانشاءات.
وأكد غوشة، في تصريح صحفي لـ”الغد”، أنه من الصعب عودة عمل القطاع بجيمع مكوناته بسرعة، مشددا على أن الحكومة ترى أن قطاع الإنشاءات من ضمن أولوياتها في إعادة العمل ضن القطاعات الانتاجية.
ولفت إلى أن وجود 25 % من طاقم العمل الاستشاري وجاهزيتهم، يفي مرحليا بعودة قطاع الإنشاءات للعمل في المكاتب الهندسية، حيث سيتم بعدها إعادة تقييم لمعرفة المشاكل التي تواجه المكاتب الهندسية ومن ثم ارسالها للوزارة للعمل على حلها بالتشارك مع الهيئة.
وبين غوشة، أن الهيئة تعمل على المتابعة مع البلديات وأمانة عمان الكبرى، حيث تم التواصل مع الأمانة وسيتم تفعيل التدقيق الإلكتروني لكل المشاريع سواء المشاريع القائمة أو المقترحة أو إذن الأشغال وتصديق المخططات.
واوضح أن نقابة المهندسين ستقوم بمتابعة المشاريع مع البلديات، خاصة وأن محافظات الجنوب سيتم فتحها تدريجيا.
وحول فتح المكاتب الهندسية وعودتها للعمل، قال غوشة إن هناك مكاتب استشارية وهندسية شكت من التعليمات التي أصدرتها وزارة الأشغال خاصة فيما يتعلق بالإشراف، خاصة فيما يخص المتطلبات الصحية التي طلبت توفرها.
وشدد على ان هذه الإجراءات هي إجراءات مرحلية، وأن هذا القطاع عليه العودة بأسرع وقت نظرا لما يشكله من أساس عملية تحريك رأس المال، خاصة وأنه قطاع يشغل أكثر من 110 مهن إضافية. وأكد أن الدورة الاقتصادية بدون وجود قطاع الإنشاءات، لن تتمكن من إضافة أية نتائح إيجابية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هيئة المكاتب، قامت بالتعاون مع شركات هندسية، بإرسال مخاطبات مع أصحاب المكاتب الهندسية لإبلاغهم بالتعليمات الخاصة بعودة عملهم وشروطها، لمباشرة العمل، وأن المكاتب التي لا ترغب بان تعمل خلال الفترة الحالية لها حرية الاختيار. وأشار غوشة إلى ان هدف هذه المخاطبات، يأتي لتنفيذ استبيان والحصول على مختلف الملاحظات التي تريد هذه المكاتب إيصالها لوزارة الأشغال العامة.
وبين أن الهيئة قدمت خطة كاملة لإعادة تحفير قطاع الإنشاءات والاستشاري في المملكة، في مرحلة ما بعد “كورونا”، لأن الأردن بحاجة إلى خطة جديدة لمتابعة تداعيات الازمة وبما يضمن ديمومة عمل 1248 شركة استشارات هندسية تشغل 8 آلاف مهندس و4 آلاف موظف في مهن مساندة.

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