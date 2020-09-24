غوشة: متسوق خفي في جميع الدوائر الحكومية

عمان- الغد- أكدت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة أن برنامج المتسوق الخفي عاد للعمل اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت أن المتسوق الخفي متواجد في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية للتأكد من مدى التزام الموظفين والمراجعين لتلك الدوائر بالاشتراطات الصحية من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقريراً مفصلاً سيتم رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يبين مدى الالتزام.

وكشفت أن العديد من الجولات غير المعلنة قد تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وسترفع التقارير الخاصة بنتائجها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.

ونوهت غوشة إلى أن جولات المتسوق الخفي ستشمل بالإضافة الى الالتزام بالاشتراطات الصحية، مدى جودة الخدمة التي تقدمها تلك الدوائر لمراجعيها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أعلن أول أمس عن بدء جولات من عدة جهات على الدوائر الحكومية من بينها برنامج المتسوق الخفي وتم معاقبة تسع جهات منها لعدم التزامها بتلك الاشتراطات.